La cuenta regresiva para la Navidad está en marcha y, con ella, la organización del menú. En esta época, el calor invita a dejar de lado las comidas pesadas y optar por recetas frescas, livianas y llenas de sabor.

Entre las opciones más elegidas, hay un plato estrella que se mantiene vigente en todas las mesas: los huevos rellenos. Son prácticos, económicos y permiten múltiples variantes para sorprender a todos los invitados.

¿Cómo preparar huevos rellenos para Navidad?

Para esta versión navideña, la receta combina la suavidad del queso blanco con el sabor único de la palta, logrando un relleno cremoso y fresco.

Ingredientes:

3 huevos duros

1 palta pequeña (aprox. 100 g de pulpa)

3 cucharadas de queso blanco firme

Sal y pimienta a gusto

1 feta gruesa de queso semiduro

Pimentón, cantidad necesaria

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso:

Hervir los huevos, pelarlos y cortarlos a lo largo. Retirar las yemas y reservar. Pelar la palta, quitar el carozo y pisar la pulpa. Mezclar junto a las yemas, el queso blanco y salpimentar. Procesar hasta obtener una crema homogénea. Pasar la mezcla a una manga con pico rizado y rellenar las claras, formando pequeños “arbolitos”. Cortar estrellas con la feta de queso y colocarlas en la punta del relleno. Espolvorear con pimentón y llevar a la heladera hasta servir.

Otra variable: ¿cómo preparar tomates rellenos?

Si se quiere sumar más opciones frescas, los tomates rellenos son otra alternativa ideal. Se pueden preparar con pollo, arroz, huevo duro, aceitunas y una mezcla cremosa de queso y mayonesa.

Ingredientes:

4 tomates redondos

1 taza de pollo cocido picado

1 taza de arroz cocido

Huevo duro y aceitunas picadas

2 cucharadas de queso crema

2 cucharadas de mayonesa

Freepik

Preparación: