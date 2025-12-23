La lengua a la vinagreta es uno de los platos clásicos que no faltan en muchas mesas argentinas durante Navidad y las fiestas de fin de año.

La lengua a la vinagreta se caracteriza por ser fresca, rendidora y llena de sabor, lo cual destaca a esta preparación por su equilibrio entre lo ácido, lo aromático y la suavidad de la carne.

Aunque a simple vista puede parecer una receta compleja, lo cierto es que hacer esta preparación en casa es más fácil de lo que parece. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, se puede lograr un plato ideal para preparar con anticipación y servir bien frío para disfrutar en Navidad.

Qué se necesita para hacer la mejor lengua a la vinagreta

1 lengua vacuna

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

1 cebolla

Perejil fresco

Vinagre de alcohol o de vino

Aceite

Sal

Pimienta

Ají molido (opcional)

Cómo hacer la mejor lengua a la vinagreta para Navidad y que salga tal como la hacía la abuela en simples Fuente: Archivo Shutterstock

Cómo hacer lengua a la vinagreta paso a paso

Paso 1: hervir la lengua en abundante agua con sal, laurel, ajo y cebolla durante aproximadamente 2 horas o hasta que esté bien tierna.

Paso 2: retirar la lengua caliente y pelar cuidadosamente la piel externa.

Paso 3: dejar enfriar por completo y cortar en rodajas finas.

Paso 4: picar perejil fresco y colocarlo en un bol.

Paso 5: agregar vinagre, aceite, sal, pimienta y ají molido al gusto, y mezclar bien.

Paso 6: disponer las rodajas de lengua en una fuente y cubrir con la vinagreta.

Paso 7: llevar a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.

Cómo hacer la mejor lengua a la vinagreta para Navidad y que salga tal como la hacía la abuela en simples Fuente: YouTube

Por qué la lengua a la vinagreta es un clásico de Navidad

Este plato es perfecto para armar la mesa fría de Navidad, ya que se puede preparar el día anterior, se conserva bien en la heladera y rinde para muchos comensales. Además, combina muy bien con ensaladas, pan casero y otros clásicos festivos.

Pionono de jamón y queso de Navidad: cómo hacerlo

El pionono de jamón y queso es uno de los clásicos infaltables en Navidad y hacerlo lleva muy poco tiempo, es económico y sus ingredientes son muy fáciles de conseguir.

Qué se necesita para hacer pionono de jamón y queso

1 pionono salado

200 g de jamón cocido

200 g de queso (cremoso, port salut o mozzarella)

Mayonesa

Mostaza (opcional)

Cómo hacer pionono de jamón y queso paso a paso