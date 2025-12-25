En esta noticia
Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8369 - Vicios
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre
|1°
|8369
|11°
|9718
|2°
|4846
|12°
|5222
|3°
|8198
|13°
|9723
|4°
|0306
|14°
|8039
|5°
|7430
|15°
|7776
|6°
|4154
|16°
|5025
|7°
|9226
|17°
|3507
|8°
|8979
|18°
|0705
|9°
|3550
|19°
|2619
|10°
|1153
|20°
|8857
¿Qué significa soñar con Vicios?
Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo indican que estamos conscientes de nuestras debilidades y de la necesidad de confrontarlas.
Además, pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer en aspectos de nuestra vida que sabemos que no son saludables. Este tipo de sueños nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y su impacto en nuestro bienestar.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.