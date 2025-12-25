En esta noticia

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8369 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre

 8369 11° 9718 
 2°4846 12° 5222
 3°8198 13° 9723 
 4°0306 14° 8039 
 5°7430 15° 7776 
 6°4154 16° 5025 
 7°9226 17° 3507 
 8°8979 18° 0705 
 9°355019° 2619 
 10°1153 20° 8857 

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo indican que estamos conscientes de nuestras debilidades y de la necesidad de confrontarlas.

Además, pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer en aspectos de nuestra vida que sabemos que no son saludables. Este tipo de sueños nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y su impacto en nuestro bienestar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.