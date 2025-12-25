Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8369 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre

1° 8369 11° 9718 2° 4846 12° 5222 3° 8198 13° 9723 4° 0306 14° 8039 5° 7430 15° 7776 6° 4154 16° 5025 7° 9226 17° 3507 8° 8979 18° 0705 9° 3550 19° 2619 10° 1153 20° 8857

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo indican que estamos conscientes de nuestras debilidades y de la necesidad de confrontarlas.

Además, pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de placer en aspectos de nuestra vida que sabemos que no son saludables. Este tipo de sueños nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y su impacto en nuestro bienestar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.