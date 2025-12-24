La torre de panqueques se convirtió en una de las comidas frías más elegidas para la mesa navideña. Es fresca, rendidora, fácil de preparar y, sobre todo, muy vistosa, ideal para sorprender a los invitados sin pasar horas en la cocina.

Además, permite múltiples combinaciones de rellenos, lo que la vuelve una opción versátil tanto para quienes prefieren carnes, vegetales o alternativas más livianas para acompañar la Nochebuena y la Navidad.

Ingredientes necesarios para la torre de panqueques navideña

Para hacer la mejor torre de panqueques y quedar de maravilla con los invitados, se deberá contar con los siguientes ingredientes:

Comidas frías | Cómo hacer torre de panqueques para Navidad en simples pasos para maravillar a todos Fuente: YouTube

Panqueques finos (cantidad necesaria según la altura deseada)

Queso crema

Jamón cocido

Queso en fetas

Hojas de lechuga

Tomates en rodajas finas

Zanahoria rallada

Palta en láminas

Mayonesa o aderezo a gusto

Sal y pimienta

Paso a paso: cómo hacer la torre de panqueques para la mesa fría de Navidad

Paso 1: colocar un panqueque sobre la fuente elegida, asegurando que quede bien centrado para facilitar el armado y la estabilidad de la torre.

Paso 2: untar una capa fina y pareja de queso crema, cubriendo toda la superficie sin llegar a los bordes.

Paso 3: agregar jamón y queso en fetas, distribuyéndolos de manera uniforme para que cada porción tenga relleno.

Paso 4: cubrir con otro panqueque y presionar suavemente para compactar las capas sin deformarlas.

Comidas frías | Cómo hacer torre de panqueques para Navidad en simples pasos para maravillar a todos Fuente: Recetas

Paso 5: sumar hojas de lechuga, rodajas de tomate y zanahoria rallada, buscando un contraste fresco y liviano.

Paso 6: incorporar una capa ligera de mayonesa o aderezo, cuidando que no quede excesiva.

Paso 7: repetir el armado alternando rellenos hasta alcanzar la altura deseada, manteniendo siempre el mismo orden.

Paso 8: cubrir la torre con film y llevar a la heladera por al menos una hora para que tome firmeza o, en lo ideal, hasta el momento de servir.

