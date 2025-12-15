No es Egipto | Una sorprendente pirámide se encuentra en este pueblo del país. (Foto: Wikipedia).

España guarda entre sus paisajes montañosos un monumento tan inesperado como fascinante: una pirámide funeraria que recuerda a las construcciones del antiguo Egipto, pero con una profunda historia europea detrás.

Se trata de la Pirámide de los Italianos, una estructura monumental levantada en el norte del país que combina simbolismo, historia militar y una sorprendente fusión entre arquitectura y naturaleza.

A pocos kilómetros de Santoña, localidad cántabra conocida por sus anchoas y su tradición marinera, este imponente monumento se alza como un testigo silencioso de la Guerra Civil.

A su alrededor, el entorno natural y patrimonial de la región ofrece una ruta ideal para quienes buscan turismo histórico, paisajístico y cultural en un mismo destino.

Una sorprendente pirámide se encuentra en este pueblo del país. (Fuente: Las Merindades). Las Merindades

¿Dónde queda la Pirámide de los Italianos?

La Pirámide de los Italianos se encuentra en el puerto del Escudo, dentro del Valle de Valdebezana (Burgos), y fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 2024.

Construida entre 1938 y 1939, es un santuario funerario que alberga los restos de soldados italianos caídos durante la batalla del Escudo en la Guerra Civil española.

¿Cómo es la Pirámide de los Italianos?

Con sus 20 metros de altura, esta pirámide de cemento forrado con placas de caliza destaca por su perfil escalonado al norte y sur, y un acabado liso en sus caras este y oeste.

Su interior, concebido como un pequeño panteón, alberga una capilla circular cupulada y decenas de nichos donde reposaban los restos de los combatientes.

Su diseño, obra del arquitecto Attilio Radic y el capellán Pietro di Varzi, pertenece al estilo racionalista italiano de entreguerras.

¿Cómo llegar en auto desde ciudades cercanas?

La Pirámide de los Italianos está situada junto a la carretera Nacional 623, que une Burgos con Santander, a la altura del embalse del Ebro.

Desde Burgos : el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos por la N-623 (unos 90 kilómetros).

Desde Santander : se llega en 1 hora y 15 minutos siguiendo la misma carretera hacia el sur.

Desde Santoña: el recorrido dura cerca de 1 hora y 20 minutos, combinando la A-8 y la N-623.

El camino atraviesa paisajes montañosos y rurales que hacen del viaje una experiencia escénica, ideal para quienes disfrutan del turismo cultural y natural en España.