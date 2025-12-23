En esta noticia

A poco de las cenas de Navidad y Fin de Año, estas recetas de entradas frías son ideales para presentar un exquisito plato, que a su vez sea súper fácil de preparar: llevan menos de 15 minutos y sorprenderán a todos tus invitados.

Con un poco de ingenio, se podrán elaborar diferentes comidas que no demanden demasiado tiempo, pero que le otorguen color y sabor a la mesa familiar.

Entre ellas podemos encontrar recetas vegetarianas, platos clásicos como los fosforitos o brusquetas, y demás opciones infalibles. A continuación, el paso a paso para recibir el 2026 de la mejor manera.

Recetas de entradas frías para la cena de Navidad y Año Nuevo

Brusquetas

Brusquetas para año nuevo.
Ingredientes:

  • 4 rodajas de pan de campo
  • 3 tomates
  • 1 cucharada de orégano
  • Hojas de albahaca y rúcula
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

  1. Tostar las rodajas de pan y frotarlas con un diente de ajo.
  2. Cortar un tomate y frotarlo con los cuatro panes.
  3. Cortar los tomates restantes en cubitos. Mezclarlos con el orégano.
  4. Colocarlos sobre las tostadas y agregarle albahaca y rúcula. También se le puede incorporar algún pesto o palta.

Fosforitos

Fosforitos para Año Nuevo.
Ingredientes:

  • 1 masa para tarta hojaldrada
  • 250 g de queso Tybo
  • 250 g de jamón cocido
  • 1 clara 250 g de azúcar impalpable
  • 1 cda de jugo de limón

Preparación

  1. Estirar y pincelear la masa con manteca.
  2. Rellenar con jamón y queso. Tapar con la otra tapa.
  3. Batir la clara, el azúcar impalpable y un chorrito de jugo de limón.
  4. Luego, cortar los cuadrados del fosforito y pintar con el glasé recientemente preparado.
  5. Hornear a 180° por 15 minutos.

Pionono vegetariano

Ingredientes:

  • 1 pionono
  • 100 g de queso azul
  • 100 g de queso de máquina
  • 50 g de queso reggianito
  • 250 g de queso crema
  • 2 paltas
  • 2 huevos duros
  • 2 cdas de mayonesa
  • 2 zanahorias ralladas
  • 3 tomates peritas
  • 1 lechuga capuccina
  • 1 cebolla de verdeo
  • Aceitunas verdes y negras cantidad necesaria

Preparación:

  1. Mezclar el queso crema con el queso azul.
  2. Estirar el pionono y agregar el queso azul.
  3. Agregar el tomate, la zanahoria rallada, el queso en fetas y la lechuga bien seca. Enrollar.
  4. Armar una pasta de palta, procesando la palta con la mayonesa y el limón.
  5. Pincelar el pionono con la mayonesa de palta y agregar las aceitunas y el huevo para decorar.

Gazpacho

Recetas para Año Nuevo.
Ingredientes:

  • 6 tomates perita
  • 1/4 de pepino
  • 1/4 de pimiento rojo
  • 30 gramos de miga de pan seco
  • 1/2 cucharadita de ajo picado
  • 1/2 cebolla
  • 4 hojas de albahaca
  • Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
  • 10 cucharadas de agua
  • 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • 1 o 2 cucharaditas de vinagre de jerez o vino

Preparación:

  1. Pelar el pepino y quitarle las semillas. Hacer lo mismo con el pimiento.
  2. Licuar el tomate, el pepino, el pimiento, la miga de pan, el ajo, la cebolla, la albahaca, el aceite y el vinagre de vino.
  3. Colar la preparación. Si queda muy líquido, agregar más migas de pan.
  4. Salpimentar a gusto y reservar en la heladera.
  5. Al momento de servir, revolver y podés agregar: cubitos de pepino, albahaca picada y un chorrito de aceite de oliva extra virgen.

Portobello relleno de palta.
Portobellos rellenos de palta

Ingredientes:

  • 250 gramos de portobellos grandes
  • 1 cda sopera de aceite de oliva
  • 1/4 de cebolla
  • 1 palta
  • Sal fina, orégano, pimentón, pimienta negra y jugo de limón

Preparación:

  1. Lavar los hongos y retirarles el cabo.
  2. Colocar en una sartén a fuego fuerte una cucharada de aceite de oliva. Luego, incorporar los portobellos sin cabo.
  3. Cocinar por 2 o 3 minutos, sin dejar de mover la sarten.
  4. En otro bol, pisar la palta, agregar la cebolla rallada y picada, sal, pimienta y jugo de limón.
  5. Una vez que los portobellos estén tibios, rellenar con el puré de paltas.

Ensalada navideña de Manzana

Ingredientes:

  • 2 kilogramos de manzanas
  • 1 kilogramo de zanahorias
  • 1 lata de duraznos en almíbar
  • 1 lata de piña en almíbar
  • ½ lata de cerezas en almíbar
  • 100 gramos de nueces quebrada
  • 100 gramos de pasas
  • ½ litro de crema entera
  • 1 lata de leche condensada

Preparación:

  1. Mezclar la crema entera con la leche condensada y batir hasta que espume.
  2. Picar las frutas en cubos pequeños (excepto las cerezas) y agregar a la crema. Luego, colocar las nueces y las pasas. Mezclar bien y dejar reposar. (Se puede añadir almíbar si la crema quedo espesa).
  3. Pelar y rallar las zanahorias, apartarlas. Después, pela las manzanas y cortalas en cubos, que sean mayores de los del resto de las frutas.
  4. Añadir la manzana y la zanahoria a la mezcla. Se puede decorar después con cerezas.

Arrolladitos de queso

Ingredientes:

  • 1 tapa de tarta
  • 1 taza de queso rallado o en hebras
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 huevo

Preparación:

  1. Mezclar el huevo con la mostaza y pintar la tapa entera.
  2. Colocar el queso rallado encima.
  3. Enrollar y pegar los bordes.
  4. Cortar rollitos de dos centímetros. Hornear por 15 minutos en placa enmantecada.