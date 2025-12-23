A poco de las cenas de Navidad y Fin de Año, estas recetas de entradas frías son ideales para presentar un exquisito plato, que a su vez sea súper fácil de preparar: llevan menos de 15 minutos y sorprenderán a todos tus invitados.
Con un poco de ingenio, se podrán elaborar diferentes comidas que no demanden demasiado tiempo, pero que le otorguen color y sabor a la mesa familiar.
Entre ellas podemos encontrar recetas vegetarianas, platos clásicos como los fosforitos o brusquetas, y demás opciones infalibles. A continuación, el paso a paso para recibir el 2026 de la mejor manera.
Recetas de entradas frías para la cena de Navidad y Año Nuevo
Brusquetas
Ingredientes:
- 4 rodajas de pan de campo
- 3 tomates
- 1 cucharada de orégano
- Hojas de albahaca y rúcula
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Preparación
- Tostar las rodajas de pan y frotarlas con un diente de ajo.
- Cortar un tomate y frotarlo con los cuatro panes.
- Cortar los tomates restantes en cubitos. Mezclarlos con el orégano.
- Colocarlos sobre las tostadas y agregarle albahaca y rúcula. También se le puede incorporar algún pesto o palta.
Fosforitos
Ingredientes:
- 1 masa para tarta hojaldrada
- 250 g de queso Tybo
- 250 g de jamón cocido
- 1 clara 250 g de azúcar impalpable
- 1 cda de jugo de limón
Preparación
- Estirar y pincelear la masa con manteca.
- Rellenar con jamón y queso. Tapar con la otra tapa.
- Batir la clara, el azúcar impalpable y un chorrito de jugo de limón.
- Luego, cortar los cuadrados del fosforito y pintar con el glasé recientemente preparado.
- Hornear a 180° por 15 minutos.
Pionono vegetariano
Ingredientes:
- 1 pionono
- 100 g de queso azul
- 100 g de queso de máquina
- 50 g de queso reggianito
- 250 g de queso crema
- 2 paltas
- 2 huevos duros
- 2 cdas de mayonesa
- 2 zanahorias ralladas
- 3 tomates peritas
- 1 lechuga capuccina
- 1 cebolla de verdeo
- Aceitunas verdes y negras cantidad necesaria
Preparación:
- Mezclar el queso crema con el queso azul.
- Estirar el pionono y agregar el queso azul.
- Agregar el tomate, la zanahoria rallada, el queso en fetas y la lechuga bien seca. Enrollar.
- Armar una pasta de palta, procesando la palta con la mayonesa y el limón.
- Pincelar el pionono con la mayonesa de palta y agregar las aceitunas y el huevo para decorar.
Gazpacho
Ingredientes:
- 6 tomates perita
- 1/4 de pepino
- 1/4 de pimiento rojo
- 30 gramos de miga de pan seco
- 1/2 cucharadita de ajo picado
- 1/2 cebolla
- 4 hojas de albahaca
- Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
- 10 cucharadas de agua
- 6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1 o 2 cucharaditas de vinagre de jerez o vino
Preparación:
- Pelar el pepino y quitarle las semillas. Hacer lo mismo con el pimiento.
- Licuar el tomate, el pepino, el pimiento, la miga de pan, el ajo, la cebolla, la albahaca, el aceite y el vinagre de vino.
- Colar la preparación. Si queda muy líquido, agregar más migas de pan.
- Salpimentar a gusto y reservar en la heladera.
- Al momento de servir, revolver y podés agregar: cubitos de pepino, albahaca picada y un chorrito de aceite de oliva extra virgen.
Portobellos rellenos de palta
Ingredientes:
- 250 gramos de portobellos grandes
- 1 cda sopera de aceite de oliva
- 1/4 de cebolla
- 1 palta
- Sal fina, orégano, pimentón, pimienta negra y jugo de limón
Preparación:
- Lavar los hongos y retirarles el cabo.
- Colocar en una sartén a fuego fuerte una cucharada de aceite de oliva. Luego, incorporar los portobellos sin cabo.
- Cocinar por 2 o 3 minutos, sin dejar de mover la sarten.
- En otro bol, pisar la palta, agregar la cebolla rallada y picada, sal, pimienta y jugo de limón.
- Una vez que los portobellos estén tibios, rellenar con el puré de paltas.
Ensalada navideña de Manzana
Ingredientes:
- 2 kilogramos de manzanas
- 1 kilogramo de zanahorias
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 1 lata de piña en almíbar
- ½ lata de cerezas en almíbar
- 100 gramos de nueces quebrada
- 100 gramos de pasas
- ½ litro de crema entera
- 1 lata de leche condensada
Preparación:
- Mezclar la crema entera con la leche condensada y batir hasta que espume.
- Picar las frutas en cubos pequeños (excepto las cerezas) y agregar a la crema. Luego, colocar las nueces y las pasas. Mezclar bien y dejar reposar. (Se puede añadir almíbar si la crema quedo espesa).
- Pelar y rallar las zanahorias, apartarlas. Después, pela las manzanas y cortalas en cubos, que sean mayores de los del resto de las frutas.
- Añadir la manzana y la zanahoria a la mezcla. Se puede decorar después con cerezas.
Arrolladitos de queso
Ingredientes:
- 1 tapa de tarta
- 1 taza de queso rallado o en hebras
- 1 cucharada de mostaza
- 1 huevo
Preparación:
- Mezclar el huevo con la mostaza y pintar la tapa entera.
- Colocar el queso rallado encima.
- Enrollar y pegar los bordes.
- Cortar rollitos de dos centímetros. Hornear por 15 minutos en placa enmantecada.