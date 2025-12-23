En esta noticia Recetas de entradas frías para la cena de Navidad y Año Nuevo

A poco de las cenas de Navidad y Fin de Año, estas recetas de entradas frías son ideales para presentar un exquisito plato, que a su vez sea súper fácil de preparar: llevan menos de 15 minutos y sorprenderán a todos tus invitados.

Con un poco de ingenio, se podrán elaborar diferentes comidas que no demanden demasiado tiempo, pero que le otorguen color y sabor a la mesa familiar.

Entre ellas podemos encontrar recetas vegetarianas, platos clásicos como los fosforitos o brusquetas, y demás opciones infalibles. A continuación, el paso a paso para recibir el 2026 de la mejor manera.

Recetas de entradas frías para la cena de Navidad y Año Nuevo

Brusquetas

Brusquetas para año nuevo.

Ingredientes:

4 rodajas de pan de campo

3 tomates

1 cucharada de orégano

Hojas de albahaca y rúcula

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Tostar las rodajas de pan y frotarlas con un diente de ajo. Cortar un tomate y frotarlo con los cuatro panes. Cortar los tomates restantes en cubitos. Mezclarlos con el orégano. Colocarlos sobre las tostadas y agregarle albahaca y rúcula. También se le puede incorporar algún pesto o palta.

Fosforitos

Fosforitos para Año Nuevo.

Ingredientes:

1 masa para tarta hojaldrada

250 g de queso Tybo

250 g de jamón cocido

1 clara 250 g de azúcar impalpable

1 cda de jugo de limón

Preparación

Estirar y pincelear la masa con manteca. Rellenar con jamón y queso. Tapar con la otra tapa. Batir la clara, el azúcar impalpable y un chorrito de jugo de limón. Luego, cortar los cuadrados del fosforito y pintar con el glasé recientemente preparado. Hornear a 180° por 15 minutos.

Pionono vegetariano

Ingredientes:

1 pionono

100 g de queso azul

100 g de queso de máquina

50 g de queso reggianito

250 g de queso crema

2 paltas

2 huevos duros

2 cdas de mayonesa

2 zanahorias ralladas

3 tomates peritas

1 lechuga capuccina

1 cebolla de verdeo

Aceitunas verdes y negras cantidad necesaria

Preparación:

Mezclar el queso crema con el queso azul. Estirar el pionono y agregar el queso azul. Agregar el tomate, la zanahoria rallada, el queso en fetas y la lechuga bien seca. Enrollar. Armar una pasta de palta, procesando la palta con la mayonesa y el limón. Pincelar el pionono con la mayonesa de palta y agregar las aceitunas y el huevo para decorar.

Gazpacho

Recetas para Año Nuevo.

Ingredientes:

6 tomates perita

1/4 de pepino

1/4 de pimiento rojo

30 gramos de miga de pan seco

1/2 cucharadita de ajo picado

1/2 cebolla

4 hojas de albahaca

Sal y pimienta negra recién molida, a gusto

10 cucharadas de agua

6 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 o 2 cucharaditas de vinagre de jerez o vino

Preparación:

Pelar el pepino y quitarle las semillas. Hacer lo mismo con el pimiento. Licuar el tomate, el pepino, el pimiento, la miga de pan, el ajo, la cebolla, la albahaca, el aceite y el vinagre de vino. Colar la preparación. Si queda muy líquido, agregar más migas de pan. Salpimentar a gusto y reservar en la heladera. Al momento de servir, revolver y podés agregar: cubitos de pepino, albahaca picada y un chorrito de aceite de oliva extra virgen.

Portobello relleno de palta.

Portobellos rellenos de palta

Ingredientes:

250 gramos de portobellos grandes

1 cda sopera de aceite de oliva

1/4 de cebolla

1 palta

Sal fina, orégano, pimentón, pimienta negra y jugo de limón

Preparación:

Lavar los hongos y retirarles el cabo. Colocar en una sartén a fuego fuerte una cucharada de aceite de oliva. Luego, incorporar los portobellos sin cabo. Cocinar por 2 o 3 minutos, sin dejar de mover la sarten. En otro bol, pisar la palta, agregar la cebolla rallada y picada, sal, pimienta y jugo de limón. Una vez que los portobellos estén tibios, rellenar con el puré de paltas.

Ensalada navideña de Manzana

Ingredientes:

2 kilogramos de manzanas

1 kilogramo de zanahorias

1 lata de duraznos en almíbar

1 lata de piña en almíbar

½ lata de cerezas en almíbar

100 gramos de nueces quebrada

100 gramos de pasas

½ litro de crema entera

1 lata de leche condensada

Preparación:

Mezclar la crema entera con la leche condensada y batir hasta que espume. Picar las frutas en cubos pequeños (excepto las cerezas) y agregar a la crema. Luego, colocar las nueces y las pasas. Mezclar bien y dejar reposar. (Se puede añadir almíbar si la crema quedo espesa). Pelar y rallar las zanahorias, apartarlas. Después, pela las manzanas y cortalas en cubos, que sean mayores de los del resto de las frutas. Añadir la manzana y la zanahoria a la mezcla. Se puede decorar después con cerezas.

Arrolladitos de queso

Ingredientes:

1 tapa de tarta

1 taza de queso rallado o en hebras

1 cucharada de mostaza

1 huevo

Preparación: