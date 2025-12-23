Caerá un diluvio con granizo en Nochebuena y todas estas zonas están en alerta: cuáles son las regiones afectadas

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una alerta amarilla por tormentas que vendrán acompañadas de actividad eléctrica y que podría incluir la caída de granizo durante la Nochebuena del miércoles 24 de diciembre.

De tal modo, la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente para diferentes regiones del país y está prevista para toda la jornada del 24 de diciembre con la posibilidad de extenderse hacia el jueves 25 de Navidad.

Dónde lloverá en Nochebuena y rige la alerta amarilla por tormentas

Según el informe elaborado por el SMN, las tormentas corresponden a una alerta meteorológica de nivel amarillo, la cual anticipa que también podría haber ráfagas de viento de hasta 70 km/h y la cantidad de agua acumulada oscilará entre 30 y 60 mm.

Caerá un diluvio con granizo en Nochebuena y todas estas zonas están en alerta: cuáles son las regiones afectadas Fuente: Archivo

En tanto, la advertencia se encuentra vigente en las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Todas las zonas en las que lloverá el 24 de diciembre

Las zonas que estarán afectadas por las fuertes tormentas que se presentarán durante todo el 24 de diciembre son las siguientes:

Córdoba : Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Zona baja de Calamuchita, Zona baja de Santa María.

San Luis : Zona serrana de Ayacucho, Zona serrana de Belgrano, Zona serrana de Coronel Pringles, Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón, Zona serrana de Libertador General San Martín, Zona serrana de Chacabuco, Zona serrana de General Pedernera, Zona serrana de Junín, Zona baja de Ayacucho.

San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Zona baja de Jáchal.

Caerá un diluvio con granizo en Nochebuena y todas estas zonas están en alerta: cuáles son las regiones afectadas Fuente: Archivo

La Rioja : General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina, Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta.

Catamarca : Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta.

Santiago del Estero : Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini, Guasayán, Jiménez, Río Hondo.

Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo, Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.