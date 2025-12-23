El 2025 estuvo caracterizado de un periodo de alta volatilidad en el mercado financiero Las variables financieras finalizan el año en niveles muy similares a los que comenzó el 2025

Sin embargo, en el medio hemos tenido grandes uvas y fuertes caídas en los bonos y en las acciones

La actualización del esquema de bandas fue bien recibido por el mercado y ancla las expectativas para los próximos meses.

El mercado sigue viendo más desinflación, y un tipo de cambio estable durante el verano

El debate sobre las inversiones en pesos, toma mayor relevancia con el nuevo esquema de bandas

El plan de acumulación de reservas también fue bienvenida por parte del mercado y provocó un desplome del Riesgo país

