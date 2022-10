Messi fue elegido por encima de Maradona entre los 100 mejores futbolistas de la historia y se abrió otra polémica

La revista inglesa Four Four Two publicó un ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia y ubicó a Lionel Messi en la cima, por delante de Diego Armando Maradona, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo aparece tercero y el brasileño Pelé en el cuarto lugar.

"Cuando un entrenador tiene que elegir entre dos excelentes jugadores en la misma posición, el Gran Libro de los clichés del fútbol dice que siempre debemos referirnos a este dolor de cabeza de selección como un buen problema ", explicó Four Four Two.

Y agregó: "Después de semanas tratando de reducir a todos los futbolistas masculinos a una lista de 100, en Four Four Two ahora nos damos cuenta de las tonterías que son. La selección se convierte en un enigma casi imposible cuando te das cuenta de cuántos futbolistas destacados ha habido, en todos los continentes y durante décadas".

"Francamente, podríamos hacer otra lista de 100 grandes jugadores para no pasar siquiera el corte. Pero al final, tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros. En resumen, los 100 mejores futbolistas de la historia", continuó el argumento de la revista.

Los primeros diez puestos los completan Zinedine Zidane (Francia), Johan Cruyff (Holanda), George Best (Irlanda del Norte), Franz Beckenbauer (Alemania), Ferenc Puskás (Hungría) y Ronaldo (Brasil).



Los otros argentinos que se ubican entre los 100 mejores futbolistas de la historia son Alfredo di Stéfano (12°), José Manuel Moreno (51°), Daniel Passarella (58°), Enrique Omar Sívori (71°), Javier Zanetti (96°) y Mario Kempes (99°).



