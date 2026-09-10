Veinticinco años después de los atentados que marcaron un antes y un después en Estados Unidos, Netflix pone el foco en quienes tuvieron que crecer con las consecuencias del 11S y no solamente en quienes vivieron aquel día en primera persona.

El documental recupera historias familiares atravesadas por la tragedia y muestra qué ocurrió con una generación que quedó marcada por los atentados, las guerras posteriores y los cambios sociales que se produjeron en los años siguientes.

El documental de Netflix que cuenta qué pasó con la generación del 11S

La producción se llama “Turning Point: Generation 9/11” (Punto de Inflexión: Generación 11S, traducido al español), está dirigida por Brian Knappenberger y fue realizada para mostrar cómo los atentados del 11 de septiembre de 2001 continuaron influyendo en una generación 25 años después.

Uno de los principales ejes está puesto en los hijos de personas que murieron durante los ataques, quienes tuvieron que atravesar su infancia y adolescencia con las consecuencias de aquella pérdida.

La película también amplía la mirada hacia otras personas afectadas por el legado del 11S, entre ellas periodistas vinculados con la cobertura de la guerra contra el terrorismo, jóvenes afganos y marines estadounidenses.

Quiénes son los “herederos” del 11S que aparecen en Netflix

"Punto de Inflexión: Generación 11S", el documental que muestra cómo los atentados del 11 de septiembre de 2001 continuaron influyendo en una generación 25 años después. (Foto: Netflix) Netflix

El documental reconstruye las historias de quienes eran niños o jóvenes cuando ocurrieron los atentados y que, con el paso del tiempo, tuvieron que elaborar una experiencia que condicionó sus vidas.

En algunos casos, la ausencia de uno de sus padres se convirtió en una parte central de sus historias personales, mientras que otros protagonistas quedaron vinculados de distintas maneras con los acontecimientos posteriores.

Netflix plantea así una mirada diferente sobre el 11S, centrada en las personas que crecieron después de los ataques y en las consecuencias que todavía forman parte de sus vidas.

Qué consecuencias del 11S analiza el documental de Netflix

La producción no se limita a las historias familiares y también aborda el impacto que tuvieron los atentados sobre la sociedad y la política durante los años posteriores.

Entre los temas que aparecen se encuentran las guerras derivadas de la respuesta estadounidense, las experiencias de quienes quedaron involucrados en esos conflictos y las consecuencias de la retirada de Afganistán.

Además, el documental analiza fenómenos que se desarrollaron alrededor del legado del 11S, como la vigilancia, la discriminación, la desinformación y las teorías conspirativas, para mostrar cómo aquel acontecimiento continuó influyendo mucho después de 2001.