Algunas series logran mantenerse vigentes incluso años después de su final. Breaking Bad es una de ellas: a más de una década de su último episodio, continúa apareciendo en rankings que reúnen a las producciones más destacadas de la televisión.

La ficción volvió a quedar en el centro de la escena después de que The New York Times la eligiera como la mejor serie de televisión del siglo XXI.

Para elaborar el ranking, el diario estadounidense consultó a 500 personas vinculadas con la industria, entre actores, guionistas, directores y showrunners.

El primer puesto quedó para la serie de Vince Gilligan, estrenada originalmente en 2008 y finalizada en 2013. En sus cinco temporadas, Breaking Bad siguió la transformación de Walter White, un profesor de química de Albuquerque que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, decide fabricar metanfetamina junto a un antiguo alumno.

Breaking Bad fue estrenada en 2008 y tuvo cinco temporadas, con Bryan Cranston y Aaron Paul como protagonistas.

De qué trata Breaking Bad

Walter White tiene una vida que, en el comienzo de la serie, parece bastante alejada del mundo criminal. Es profesor de química, está casado con Skyler y tiene un hijo. Además, trabaja en un lavadero de autos para completar sus ingresos.

Todo cambia cuando recibe el diagnóstico de cáncer de pulmón . Ante la posibilidad de no poder acompañar a su familia durante mucho tiempo, decide utilizar sus conocimientos de química para fabricar metanfetamina.

Para entrar en ese mundo recurre a Jesse Pinkman, un exalumno que ya conoce el negocio de las drogas. Lo que comienza como una forma de conseguir dinero para dejarle una seguridad económica a su familia se convierte poco a poco en algo mucho más grande.

Walter White adopta el nombre de Heisenberg y empieza a construir una reputación dentro del mundo criminal. Al mismo tiempo, intenta sostener su vida familiar y ocultar lo que hace.

La serie juega justamente con esa doble vida. Mientras Walter White busca convencer a los demás —y también a sí mismo— de que todo lo que hace tiene como objetivo proteger a su familia, sus decisiones lo llevan cada vez más lejos de aquella persona que aparecía en los primeros episodios.

Walter White y Jesse Pinkman, los personajes centrales de la serie, construyen un imperio de metanfetamina mientras intentan ocultar sus actividades.

Cuántos capítulos tiene Breaking Bad

La serie tiene 62 capítulos distribuidos en cinco temporadas. Su emisión comenzó en 2008 y terminó en 2013, después de cinco años en los que la historia de Walter White fue avanzando desde el drama familiar hasta el thriller criminal.

El final de la serie tampoco significó el cierre definitivo de ese universo . En 2019 llegó El Camino: una película de Breaking Bad, centrada en Jesse Pinkman y en lo que ocurre después de los acontecimientos del último episodio. A ese proyecto se suma Better Call Saul, el spin-off protagonizado por Bob Odenkirk que amplió la historia con nuevos personajes.

Breaking Bad también consiguió una importante cantidad de reconocimientos durante su emisión. Bryan Cranston ganó cuatro premios Emmy como mejor actor dramático por su interpretación de Walter White, mientras que Aaron Paul obtuvo tres por su trabajo como Jesse.

La elección del The New York Times vuelve a poner a la serie entre las grandes producciones televisivas de las últimas décadas. En la misma lista también aparece Better Call Saul , aunque bastante más abajo, en el puesto 27.

¿Dónde ver Breaking Bad?

La disponibilidad de Breaking Bad puede variar según el país y la plataforma. En Argentina, actualmente está disponible en Netflix, según el catálogo oficial de la plataforma.

¿Dónde ver el ranking completo de The New York Times?

El ranking de las mejores series de televisión del siglo XXI elaborado por The New York Times se puede consultar completo haciendo clic aquí. Entre las diez primeras producciones aparecen: