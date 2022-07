VIP: cuánto cuesta comer hoy en 3 de los mejores restaurantes de Argentina

Argentina tiene restaurantes que compiten entre los mejores del mundo. Dentro de lo que es América latina, ya son varios los que se instalan como algunas de las mejores opciones para los amantes del buen comer en la región.

Chila

Chila se ubica en el puesto número 19 de la última edición de la lista latinoamericana de los 50 Best Restaurants, distinción que define al proyecto del chef Pedro Bargero como una opción de "argentina más allá del asador".

Sobre el chef, 50 Best dice que se levanta temprano para ir al mercado y asegurarse de que su restaurante reciba los productos más frescos. "Habiendo perfeccionado su oficio en el restaurante Best of the Best Mirazur en Francia, donde también era su trabajo cuidar los huertos al amanecer, es un acólito de la filosofía de que el chef que entiende lo que crece bien cerca del restaurante lo presentará en su mejor luz posible", describe.

Desde que se hizo cargo de la cocina de Chila en 2016, Bargero se ha asegurado de que las verduras superlativas de Argentina reciban la misma (o al menos similar) facturación que su célebre carne. El menú cambia 10 veces al año, haciendo referencia a las microtemporadas, los períodos de cultivo y la sostenibilidad de los productos del mar para crear un restaurante que está aumentando continuamente su estatura en la conciencia gastronómica mundial.

El menú degustación cuesta $ 18.500 por persona e incluye : snacks; churro de pacú, papa y chimichurry; manitas de cerdo y pasta rellena de mariscos; pesca madurada y caldo de tomate; bife estacionado, puerro y esponja de perejil; y, de postre, cajita de maracuyá y alfajor de maicena. El precio incluye aguas, mas no otras bebidas.

También se puede optar por una comida a la carta. Hay opciones con vegetales protagonistas como los puerros asados con merengue de leche, avellanas y yacaratiá, por $ 2350; o repollo asado y fermentado con puré de morrón, por $ 2000.

Un punto fuerte de la carta son los platos con pescado. Por ejemplo, locro de mar, por $ 3200 o pulpo braseado con salsa escabechada por $ 6100.

Para los fanáticos de la carne también hay opciones de primer nivel: Wagyu con ensalada criolla por $ 5300; terrina de osobuco con espuma de maíz por $ 5100; y T-bone de Wagyu por kilo con zapallo y ensalada por $ 14.900.

Chila queda en Alicia Moreau de Justo 1160, Puerto Madero, Buenos Aires.



El Baqueano

En el puesto número 21 de la lista de 50 Best América latina se ubica El Baqueano, del chef Fernando Rivarola, destacado por su búsqueda de pequeños agricultores y productores inusuales para dar con ingredientes nativos, por lo que puede esperar platos creativos como carpaccio de llama con quinua de tres colores o gyoza de caimán en el menú.

"Siempre un lugar agradable y relajado para comer, El Baqueano recientemente se sometió a una extensa renovación, con su nuevo hogar que cuenta no solo con un comedor sino también con un departamento de I+D, una sala de eventos privados y la primera biblioteca gastronómica de Argentina", reseña 50 Best.

Luego de 14 años en San Telmo, el restaurante se trasladó a la ciudad de Salta para continuar su trabajo en una nueva casa. Ahora están ubicados en la cima del Cerro San Bernardo, al que se accede por teleférico.

Los precios van desde los $1500 a $4900, en el caso del cordero cocinado a baja temperatura del productor Cabaña Juramento. El menú degustación de 7 pasos costó $9000, a fines de mayo del 2022. Y la degustación de los vinos que acompañan cada plato, otros $5000.

Algunos de los platos fuertes: el crudo de llama, charqui, emulsión de ají y yema curada con crocante de papa andina ($ 1700); el pejerrey curado en vinagre y sal con leche de tigre y chicharrón de pejerrey ($2400); o el cordero en dos cocciones con puré de berenjenas tatemadas y salsa de asado negro ($3800).

El Baqueano queda en la cima del Cerro San Bernardo, en el Centro de la Ciudad de Salta.



Elena

El restaurante del hotel Four Seasons se ubica en el puesto número 34 del ranking 50 Best latinoamericano, que lo define como "uno de los mejores restaurantes de carnes de la ciudad".

"El equipo de Elena añeja su carne en seco y prepara charcutería internamente, todo visible desde un asiento en el amplio comedor. La cocina de planta abierta está dirigida por el chef ejecutivo Juan Gaffuri y el jefe de cocina Nicolás Díaz Rosaenz, quienes evocan la cocina porteña tradicional popular entre los lugareños y visitantes de la ciudad por igual", describe la guía.

El ranking recomienda comenzar con el pulpo de autor, servido con queso huancaína, achiote (una pasta roja especiada originaria de América Latina) y papas cevichadas (entrada que cuesta $ 6125); y seguir con los langostinos fritos con falafel y pickles (por $ 3450).

Las también muy elogiadas tablas de fiambres y quesos para dos cuestan desde $ 3950 -incluye salame de Campo, jamón crudo, brie y Lincoln- hasta $ 5100 para la tabla Elena -con bresaola Wagyu, jamón de Pato, Camembert y cheddar añejado-.

Para quienes buscan probar la famosa carne de Elena, las opciones arrancan con un cordero capón de 500gr por $ 4320, hasta un ojo de bife de Wagyu argentino de 300gr por $ 10.800. Las guarniciones cuestan $ 1375 cada una y se puede optar ente cremoso de papa ahumada, papas fritas, ensalada de rúcula, zapallo asado, coliflor rostizado, batata dulce, ensalada Caesar o vegetales asados.

Elena queda en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, en Posadas 1086, Recoleta, Buenos Aires.