A 550 kilómetros de CABA, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, una localidad se prepara para vivir uno de los fiestas gastronómicas más convocantes del año. La Fiesta del Cordero Serrano es una celebración con entrada libre y gratuita que combina corderos asados a la estaca, turismo rural y actividades para toda la familia.

La propuesta tendrá lugar el domingo 21 de diciembre de 2025 y reunirá a más de 10.000 personas, según estiman los organizadores. El evento tendrá lugar en un entorno natural único con las Sierras de la Ventana como eje. Así, además de ser una celebración gastronómica también se convierte en una escapada ideal para quienes buscan planes con asado y naturaleza.

¿Qué otros eventos habrá en la fiesta con 50 corderos asados?

La Fiesta del Cordero Serrano de Saavedra celebrará su quinta edición y se consolida como parte del calendario festivo bonaerense. La jornada coincide con el aniversario del pueblo y funciona como antesala de Navidad y del inicio de la temporada de verano en la región.

El corazón del evento será el Parque Los Álamos , un amplio espacio verde donde se asarán 50 corderos de producción local, cocinados a la estaca, una de las técnicas más tradicionales de la gastronomía argentina. Los visitantes podrán presenciar todo el proceso de cocción y degustar otros platos típicos.

Además del atractivo culinario, la fiesta propone una experiencia pensada para todas las edades. Habrá patios de comida, con productos regionales, y un paseo de artesanos donde se exhibirán y venderán trabajos locales, fortaleciendo la identidad cultural de la zona.

El festival incluirá shows y asado, pero la entrada será libre y gratuita.

La programación incluye también desfiles de instituciones, una costumbre arraigada en las fiestas populares del interior bonaerense, que refuerza el espíritu comunitario y el sentido de pertenencia entre vecinos y visitantes.

Una fiesta pensada para las familias

Durante toda la jornada se presentarán shows musicales en vivo, que acompañarán el desarrollo del evento y animarán al público desde la mañana hasta la noche. La grilla artística está pensada para ofrecer opciones variadas y mantener el clima festivo.

Para las familias que asistan con chicos, la organización dispondrá de juegos inflables y espacios recreativos, lo que convierte a la Fiesta del Cordero Serrano en una alternativa ideal para una salida familiar de fin de semana.

Uno de los grandes diferenciales del evento es que mantiene la modalidad de entrada libre y gratuita, un punto clave que la posiciona como una de las fiestas populares más accesibles de la provincia de Buenos Aires, tanto para turistas como para vecinos de la región.

Este evento es ideal para conocer Sierra de la Ventana.

Con gastronomía típica, paisaje serrano y propuestas culturales, Saavedra se consolida como destino turístico en el sudeste bonaerense. La Fiesta del Cordero Serrano es una excusa perfecta para visitar esta zona bonaerense y disfrutar de una tradición que crece cada año.