Mar del Plata alberga múltiples bellezas, y Chapadmalal es una de ellas. Este destino ya superó ser solo un lugar entre el campo y el mar, transformándose en un concepto que lo abarca todo. Decir “Chapadmalal” hoy es la combinación de naturaleza, tranquilidad, alojamiento, bohemia, arte, surf y glamour.

Conocida popularmente como “Chapa”, esta comarca turística pertenece al Partido de General Pueyrredon y se sitúa a unos 20 minutos de la ciudad de Mar del Plata. Se erige majestuosamente entre el mar, dunas, la llanura pampeana e imponentes acantilados.

Históricamente, su nombre proviene del araucano, significando “entre arroyos”. La zona carece de un centro específico o neurálgico, ya que se compone de distintas urbanizaciones ubicadas junto a la Ruta 11, incluyendo Los Lobos, Playa Chapadmalal y El Marquesado.

El refugio ideal para la escapada y el nuevo estilo de trabajo

En los últimos años, “Chapa” se consolidó como el sitio predilecto para planificar un surf trip, tomar vacaciones largas o incluso construir una residencia. Para quienes buscan un escape, esta área se presenta como un oasis, accesible a solo cinco horas desde Buenos Aires. Además, es el lugar elegido por muchos para disfrutar del home office junto al mar.

Chapadmalal invita a desconectarse, respirar aire puro, relajarse con el sonido de las olas y ver atardeceres soñados. Ofrece una excelente propuesta de servicios, alojamiento, balnearios y playas. En este destino, la conexión directa con la inmensidad del mar y la naturaleza se vuelve fundamental.

Deportes y naturaleza: La costa para principiantes y profesionales

Chapadmalal es un destino ideal para los aficionados al deporte, siendo los deportes náuticos la opción más popular entre los visitantes.

Las playas de la comarca cuentan con algunos de los mejores points de surf de Argentina. Son adecuadas para quienes desean aprender o tener su primera experiencia, así como para surfistas profesionales que se entrenan para competencias importantes. El lugar es sede de eventos cruciales del Circuito Argentino de Surf, destacándose el Open Pro La Paloma, que corona al campeón nacional, y el cierre organizado por la Asociación del Surf Argentino (ASA).

Más allá del mar, “Chapa” es un territorio con pocas elevaciones, ideal para el trekking. Se puede caminar bordeando los acantilados mientras se toman fotografías de la flora y fauna locales, o simplemente recorrer las playas al amanecer.

Los amantes del running pueden aprovechar para correr por médanos, atravesar arroyos o recorrer caminos rurales y reservas forestales. La pesca deportiva también es una actividad de todo el año que se puede practicar desde la playa, escolleras, acantilados o embarcado.

Para experiencias únicas, a cinco minutos se ofrecen vuelos de bautismo en parapente, paramotor y paratrike, perfectos para quienes no tienen instrucción previa. Los visitantes también pueden disfrutar de cabalgatas, recorriendo circuitos rurales y terrenos arbolados, lo que permite una conexión inigualable con los animales. Los aficionados al golf pueden visitar la cancha de Marayuí, un campo de diseño americano con greens construidos bajo normas USGA.

Sabores del mar y la tierra: La experiencia gastronómica de “Chapa”

La oferta gastronómica de “Chapa” despierta los sentidos con propuestas muy creativas. Hay varias cervecerías artesanales que, en ambientes cálidos con fuego encendido y música en vivo, sirven tapeos, picadas y platos especiales. Estas propuestas suelen maridar bien con estilos de cerveza como Porter, IPA, Honey o Golden.

En los restaurantes, los menús son variados, incluyendo desde parrilla con cortes al asador, pastas, sushi, hasta opciones veganas. Son un imperdible los desayunos y las meriendas, con los churros, medialunas y alfajores que son un emblema de Mar del Plata.

El punto culminante de la oferta enológica es la primera bodega de Argentina con influencia oceánica, ubicada en la Estancia Santa Isabel. Quienes la visiten pueden hacer recorridos por los viñedos, aprender sobre los procesos de producción y degustar los vinos junto a una picada completa.

Chapadmalal es, sin dudas, un lugar ideal para quienes buscan una alternativa algo alejada de los centros urbanos, donde se puede experimentar un contacto más cercano con lo natural y vivir un estilo de vida diferente.

Para contar con más información sobre Chapadmalal, podés ingresar en la página del Ente Municipal de Turismo y Cultura: www.turismomardelplata.gob.ar