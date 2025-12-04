Cantón – Peruvian & Chinese Food es el proyecto del chef peruano Marco Espinoza que llega a Buenos Aires tras consolidarse en Brasil. La marca se distingue por fusionar la técnica asiática con productos latinoamericanos, ofreciendo una interpretación contemporánea de la cocina chifa.

El restaurante se ubica en Avenida Córdoba 4015, en el barrio de Palermo, un polo gastronómico reconocido por su diversidad y propuestas innovadoras. La elección del lugar responde a la búsqueda de un público joven y cosmopolita, interesado en experiencias culinarias que cruzan culturas.

Restaurante peruano y asiático, Cantón.

Espinoza, formado en el Instituto Argentino de Gastronomía, inició su carrera en la cocina de la embajada del Perú en Buenos Aires. Posteriormente abrió su primer restaurante, Moche: Manjares del Perú, antes de expandirse a Brasil en 2009, donde desarrolló proyectos como Taypá Sabores del Perú y Lima Cocina Peruana.

Cantón se consolidó en Brasil como el primer chifa del país, con locales en Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia. Según el chef, “logramos que el público brasileño se enamorara del chifa”, destacando la aceptación de esta propuesta en un mercado diverso.

Carta adaptada al público argentino con clásicos del chifa

La propuesta gastronómica mantiene los platos emblemáticos del grupo, incorporando productos locales y técnicas ajustadas al equipamiento porteño. Entre los destacados figuran el arroz chaufa, los tallarines salteados, los dumplings y el ceviche Cantón.

El pato laqueado y el pollo con jengibre presentan nuevas texturas, resultado de procesos adaptados a la cocina argentina. La carta equilibra el sabor umami y el toque picante característico del chifa, respetando la identidad original.

Un típico plato de comida chifa.

La coctelería incluye versiones precisas de pisco sour y chilcano, junto con una selección breve de vinos argentinos elegidos por su frescura y mineralidad. Este enfoque busca armonizar la propuesta peruana con el paladar local.

El formato de servicio replica el modelo brasileño, ofreciendo almuerzos ágiles, cenas relajadas y opciones de take away, adaptándose a las dinámicas de consumo en Buenos Aires.

Diseño y ambientación: identidad visual con sello peruano

El diseño del nuevo espacio en Buenos Aires estuvo a cargo del arquitecto peruano César Lee, quien también trabajó en las sedes brasileñas. La estética combina madera oscura, luz cálida y detalles orientales en un entorno contemporáneo.

Los tonos rojos y las texturas contrastantes generan una atmósfera cálida y urbana. La barra, con terminaciones en piedra pulida y líneas limpias, invita a disfrutar la coctelería mientras se observa la cocina a la vista, un sello característico de la marca.

El concepto arquitectónico evita la literalidad estética oriental, apostando por guiños sutiles que dialogan con la tradición porteña. Este enfoque busca transmitir la esencia del proyecto sin perder modernidad ni funcionalidad.

La ambientación responde a la tendencia regional de integrar elementos culturales en espacios gastronómicos, reforzando la identidad del restaurante como punto de encuentro entre tradición y contemporaneidad.

Estrategia de expansión

Cantón apunta a un público diverso: comensales locales interesados en nuevas experiencias, latinoamericanos familiarizados con la cocina peruana y visitantes que reconocen la trayectoria de Espinoza en Brasil.

La elección de Palermo responde a su perfil cosmopolita y a la concentración de propuestas gastronómicas innovadoras. Este barrio se ha consolidado como epicentro de tendencias culinarias en la ciudad.

Marco Espinoza, chef de comida chifa.

El equipo de cocina está integrado por profesionales argentinos y peruanos formados dentro del grupo, garantizando coherencia conceptual y calidad en la ejecución.

Esta estructura refuerza la identidad compartida entre las sedes. La apertura en Buenos Aires forma parte de un movimiento más amplio de expansión regional-

El chifa como herencia viva en la cocina contemporánea

La cocina chifa, resultado del mestizaje entre Perú y China, se presenta en Cantón como una propuesta moderna y abierta al mundo. Según Espinoza, “el chifa es parte de nuestra identidad y todavía tiene mucho por contar en Latinoamérica”.

La llegada de Cantón a Buenos Aires reafirma la posición de la ciudad como plataforma para proyectos regionales que integran tradición y migración. Este fenómeno refleja la evolución de la gastronomía sudamericana hacia modelos híbridos. El concepto del restaurante busca representar la nueva cara del chifa, combinando técnica, producto y diseño.