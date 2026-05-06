Five Guys, una de las cadenas más relevantes del segmento better burger, aterriza por primera vez en un aeropuerto español. Concretamente, abrirá su primer restaurante dentro de este tipo de instalaciones de la Unión Europea en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, un hub estratégico clave para el tráfico aéreo internacional. La apertura está programada para el próximo mes de agosto de 2026 y representa un hito tanto para la marca como para la oferta de restauración en aeropuertos españoles. El nuevo local se ubicará en la Terminal 1, en la zona non Schengen, justo a la salida del duty free, un emplazamiento que maximiza la visibilidad y el flujo de pasajeros internacionales. El establecimiento contará con una superficie total de 480 m², lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos de Five Guys en España en los últimos años. El espacio se dividirá en dos áreas claramente diferenciadas para adaptarse a las necesidades de los viajeros: Esta distribución combina la experiencia rápida típica de la comida rápida con un entorno confortable pensado para el canal travel retail. Esta apertura marca un “nuevo capítulo” para Five Guys en España, donde la cadena celebra su décimo aniversario. Actualmente opera 43 restaurantes en el país y tiene como objetivo alcanzar los 50 a corto plazo. Por primera vez en un aeropuerto de la UE, Five Guys ha optado por presentarse directamente al concurso de AENA sin franquiciados, asumiendo la gestión operativa del local. En 2025, la compañía superó los 100 millones de euros de facturación en España, consolidándose como un referente en el segmento better burger. Su propuesta se basa en ingredientes frescos, sin congeladores, sin modificaciones en recetas ni porciones, y manteniendo estándares altos incluso en contextos de inflación. Desde la compañía destacan: “Five Guys no es una moda pasajera, es una apuesta por la calidad en todas las dimensiones del negocio y ha llegado para quedarse y revolucionar este sector. Todo ello preservando lo que nos define: sin atajos, sin congeladores, cocinando todo fresco, sin realizar cambios en recetas, disminuir porciones ni rebajar los estándares de nuestros proveedores, y con precios justos y contenidos”.