Hay restaurantes que se hacen famosos por sus estrellas Michelin, por sus colas interminables o por aparecer en las guías más prestigiosas. Sin embargo, existen otros ejemplos en donde la viralización llega de la manera más inesperada. Ese es el caso del Luna Rossa, ubicado en la calle San Bernardo 24 del centro de Madrid, un restaurante que se hizo famoso de una forma imprevisible: el entonces candidato socialista Pedro Sánchez publicó en Twitter, un 24 de diciembre, que estaba comiendo una pizza “cojonuda” con sus amigos. Ese tuit, lanzado hace más de una década, convirtió a esta pizzería napolitana en una referencia gastronómica de la capital y cambió para siempre el nombre de uno de sus platos estrella. El local lleva abierto desde 1994, fue el primero en instalar en Madrid un horno de leña de estilo napolitano construido con materiales traídos directamente de Italia, y sigue siendo un negocio de gestión familiar. Datos que explican por qué, mucho antes de la fama, ya tenía una clientela fiel que llenaba sus mesas. El local se encuentra en el barrio de Malasaña, a escasos metros de Gran Vía, en una de las zonas con mayor densidad de restaurantes de Madrid. Su decoración interior mezcla el estilo rústico de las tabernas españolas de siempre con detalles llegados del sur de Italia: azulejos diseñados específicamente para el local que evocan la costa amalfitana, ladrillo visto y cuadros con caricaturas de personajes populares de la región napolitana. Al frente está Anna Carla Zucchini, segunda generación de la familia que fundó el restaurante. Su padre, enamorado de Madrid, decidió abrir el local a mediados de los noventa con una idea clara: traer la cocina napolitana auténtica a la capital española. Anna Carla lo gestiona junto a su pareja, Cristian Ogea, que es el pizzaiolo responsable de las masas que se elaboran a diario y se fermentan con tiempo, siguiendo la tradición de Nápoles. En la carta de entrantes, los platos oscilan entre los 18 y los 21 euros: desde los pimientos rellenos de jamón dulce y quesos fundidos terminados en horno de leña (18 euros), hasta la burrata de búfala con jamón de Parma de 24 meses (21 euros) o el pulpo con mejillones sobre tostas (21 euros). Los platos principales de pasta se mueven entre los 20 y los 29 euros. El ragú napolitano cocinado durante diez horas con falda y morcillo de vaca rubia gallega cuesta 24 euros, mientras que los linguine con carabinero, el fuera de carta más codiciado del local, alcanzan los 29 euros. Para carnes, la tagliata de vaca rubia gallega sube hasta los 32 euros. En cuanto a las pizzas, los precios arrancan en los 14 euros para la Margherita o la Marinara clásica y suben hasta los 23 euros de la Profumo di Mare, con mejillones, almejas y gambas. La mayoría de las opciones se sitúan entre los 16 y los 20 euros. Los postres van de los 7,50 a los 8,50 euros. Una cena completa con entrante, pizza o pasta, postre y bebida puede rondar fácilmente los 40 o 50 euros por persona. Cuando Sánchez publicó aquel tuit navideño, el Luna Rossa decidió bautizar una de sus creaciones con ese nombre. La pizza Cojonuda lleva mozzarella fresca, Gorgonzola DOP, spianata picante calabrés y champiñones ecológicos Portobello, y tiene un precio de 15 euros. Sin embargo, hay un detalle que el propio Sánchez aclaró tiempo después en el pódcast La Pija y la Quinqui: la pizza que pidió aquella noche no fue esa, sino la Diávola. “Esta pizza la hicieron a partir de mi tweet, pero yo creo que pedí la Diávola”, reconoció el presidente del Gobierno. Un matiz que no ha restado ni un ápice de popularidad a la Cojonuda, que sigue siendo uno de los platos más pedidos del local. El horno de leña es el corazón del local, según lo describe la propia Anna Carla. Fue el primer horno de estilo napolitano construido en Madrid, levantado con materiales traídos de Italia con el objetivo de que las pizzas se asemejaran lo más posible a las originales de Nápoles. La masa se elabora con harina con germen de trigo, que aporta un índice glucémico más bajo y favorece una mejor digestión respecto a las masas tradicionales con harinas más refinadas. El local abre de martes a jueves y domingo de 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 00:00, y los viernes y sábados hasta las 00:30. Los lunes permanece cerrado. Para quien quiera reservar, el teléfono es el 915 32 14 54. En una ciudad donde abren y cierran restaurantes a un ritmo frenético, el Luna Rossa lleva más de tres décadas en el mismo local y con la misma propuesta: cocina napolitana honesta, horno de leña y producto de calidad.