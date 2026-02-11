Cada vez son más las personas que buscan recetas caseras y saludables para la merienda, sin tener que utilizar ingredientes ultraprocesados, y existe un budín de frutos secos y manzana que es una excelente alternativa porque no lleva harina ni azúcar. Este budín saludable se prepara en poco tiempo y tiene un sabor equilibrado gracias a los ingredientes que lleva. Además, sale súper húmedo y está listo en minutos, lo que lo convierte en un aliado ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Este budín se elabora con pocos ingredientes y todos cumplen una función clave en el resultado final. Al no utilizar harinas refinadas ni azúcar, el dulzor proviene únicamente de la fruta y la canela, lo que lo convierte en una opción mucho más saludable. Para poder hacer este budín saludable se deberán seguir una serie de pasos, los cuales son fundamentales para que la receta salga a la perfección.