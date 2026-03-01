Para quienes buscan algo rico y liviano para acompañar las meriendas o desayunos, esta receta de galletitas de limón sin harina es una alternativa práctica y accesible que se prepara en minutos. En la cocción de galletitas, es necesario utilizar bandejas o moldes antiadherentes que garanticen un horneado parejo y eviten que la masa se pegue. Para ello, puede utilizarse el molde de Hudson que es ideal para repostería, ya que tiene 25 cm con recubrimiento interior antiadherente y acabado cobre metalizado. La preparación comienza mezclando en un bol la harina de almendras con el coco rallado, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la pizca de sal. Una vez integrados los secos, se incorporan el huevo, el jugo de limón y el endulzante elegido, trabajando la mezcla hasta lograr una masa uniforme y ligeramente húmeda. Con las manos apenas humedecidas, se forman pequeñas bolitas y se las aplasta suavemente para darles forma de galletita antes de colocarlas sobre una bandeja o molde antiadherente. Gracias al material de algunos moldes modernos, como los de recubrimiento antiadherente y formato clásico de 25 cm de Hudson, no es necesario usar papel manteca, lo que agiliza el proceso y mejora la presentación. Finalmente, las galletitas se hornean en un horno precalentado a 180 °C durante unos 12 a 15 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse. Una vez fuera del horno, es importante dejarlas enfriar para que adquieran la textura adecuada: crujientes por fuera y suaves por dentro. Estas galletitas se conservan muy bien en frascos herméticos y se convierten en un acompañamiento ideal para quienes buscan opciones caseras, simples y sin ingredientes refinados.