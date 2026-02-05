Las sartenes son elementos cruciales para nuestros hogares. Sin embargo, con el paso del tiempo y su uso cotidiano empiezan a oxidarse por la presencia de agua y humedad, lo que se convierte en un dolor de cabeza. Por suerte, existe una mezcla para la que no necesitamos bicarbonato, limón o productos químicos para dejarlas como nuevas. El vinagre puede convertirse en nuestro mejor aliado por sus propiedades ácidas que son eficientes para sacar la suciedad. En este caso, su composición nos permite remover el óxido con facilidad y recuperar el metal brilloso como cuando están nuevas. El óxido se forma cuando el hierro o el acero reaccionan al oxígeno y a la humedad. La capa porosa, áspera y de color marrón naranjizo se adhiere y, en caso no tomemos medidas, seguirá avanzando. El vinagre es un gran aliado porque contiene entre un 4% y un 6% de ácido acético, el cual reacciona de forma directa en el óxido y lo debilita. De forma simple, el vinagre debilita el óxido para que sea más fácil de sacar. Para hacer bien el truco casero y olvidarnos del óxido, se deben seguir una serie de pasos para garantizar la limpieza. El proceso de limpieza de la canilla requiere atención a los detalles y el uso de los materiales adecuados. A continuación, se presentan los pasos necesarios para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva: Es clave mantener las sartenes cuidadas para que se mantengan como nuevas por más tiempo: