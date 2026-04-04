Las recetas caseras vuelven a ganar protagonismo, especialmente aquellas que combinan sabor y opciones más saludables. En ese contexto, las magdalenas marmoladas sin harina ni azúcar se posicionan como una alternativa ideal para acompañar el mate. Se trata de una preparación simple, con ingredientes accesibles y apta para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas. Además, mantiene ese toque clásico y el sabor típico de las magdalenas. La clave está en lograr una textura esponjosa y un sabor equilibrado sin perder el efecto marmolado característico. Para preparar estas magdalenas saludables se requieren pocos ingredientes: Estos ingredientes permiten obtener una masa liviana y nutritiva, sin צורך de azúcar ni harina refinada. El procedimiento es sencillo y no requiere experiencia previa en cocina: Al retirarlas, se obtiene una textura esponjosa con un sabor suave y equilibrado. Esta variante es ideal para quienes prefieren sabores cítricos y frescos, manteniendo el mismo enfoque saludable. Ingredientes: Paso a paso: