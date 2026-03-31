Con la llegada de la Semana Santa, muchos creyentes comienzan a pensar en los platos típicos que se realizan durante esta etapa. Uno de ellos es la famosa rosca de Pascua, la cual también tiene su variante saludable pero sin perder sabor. Esta receta de rosca de Pascua sin gluten (sin TACC) y sin lactosa es la solución perfecta. De esta manera, se elimina la harina la harina de trigo tradicional y el azúcar refinado, por lo que se puede sustituir por cualquier endulzante favorito. Esta versión combina ingredientes accesibles y técnicas probadas para lograr una textura suave que no se endurece ni se seca con el paso de las horas. El resultado es una rosca esponjosa, aromática y llena de sabor, ideal para celebrar Pascua de forma ligera y apta para intolerancias. Esta rosca de Pascua saludable permite cambios sin perder calidad: Existen algunos trucos que seguir para que la rosca de Pascua salga perfecta: