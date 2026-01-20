En esta noticia
En medio de la proliferación de planes alimentarios extremos y productos que prometen soluciones rápidas, persiste una certeza básica: incorporar frutas y verduras a la dieta diaria es clave para aportar vitaminas, minerales y antioxidantes fundamentales para el organismo.
Dentro de ese grupo, algunas opciones se destacan por su alto valor nutricional y su impacto positivo en la salud. Entre ellas, hay una fruta seca poco habitual en el consumo cotidiano que reúne múltiples propiedades, entre las que se destacan su aporte al cuidado cardiovascular y su contribución al correcto funcionamiento digestivo.
La fruta llena de antioxidantes que fortalece los huesos e impulsa la producción de colágeno
Esta fruta es la ciruela pasa o ciruela seca, un tipo de fruta deshidratada muy popular que se vende en supermercados y dietéticas, pero no tan consumida por la población en general.
Este snack dulce no se realiza con todos los tipos de ciruela, aunque sí hay varios que pueden exponerse al proceso de desecación. En particular, se elige la variedad Prunus domestica por su alto contenido de sólidos solubles que permiten que no fermente.
Este alimento es una de las frutas más destacadas por sus propiedades antioxidantes, siendo ideal para fortalecer los huesos, en especial después de los 45 años. Además, favorece la salud del corazón y puede ayudar a combatir la inflamación.
Se estima que cada pasa tiene un total de 20 calorías y están repletas de polifenoles que pueden reducir la hinchazón del cuerpo. Además, puede ayudar a contrarrestar el estreñimiento.
Ciruelas pasas: cuáles son sus propiedades
|Valores nutricionales
|Por porción (100 g)
|Energía
|240 kcal
|Proteínas
|2,1g
|Grasas
|0,3 g
|Carbohidratos
|63,9 g
|Fibras
|7,1 g
|Vitamina A
|781 UI
|Vitamina K
|59,6 mcg
|Vitamina B1
|0,051 mg
|Vitamina B2
|1,882 mg
|vitamina B6
|0,205 mg
|Calcio
|43 mg
|Hierro
|0,93 mg
|Potasio
|732, mg
|Fósforo
|69 mg
|Colina
|10,1 mg
|Magnesio
|41, mg
Ciruelas pasas: cuáles son sus beneficios
Las ciruelas pasas pueden complementar diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo. Algunos de los más destacados son:
- Tienen gran cantidad de fibra: la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento.
- Aporta energía: al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas.
- Es un potente antioxidante: tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.
- Fortalece los huesos: la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis.
- Mejora la producción de colágeno: la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de colágeno y, por consecuencia, incrementa la elasticidad de la piel.
Ciruelas pasas: cómo incorporarlas en la dieta diaria
Este alimento natural tiene un sabor único y puede complementarse fácilmente con avena o cereales. También puede agregarse a carnes agridulces y en Argentina incluso es muy popular en empanadas.
Muchas personas prefieren sumarlo a ensaladas saludables o postres conbajas calorías. Los especialistas recomiendan consumir alrededor de 40 g por día, esto equivale a 90 kcal aproximadamente.