En medio de la proliferación de planes alimentarios extremos y productos que prometen soluciones rápidas, persiste una certeza básica: incorporar frutas y verduras a la dieta diaria es clave para aportar vitaminas, minerales y antioxidantes fundamentales para el organismo .

Dentro de ese grupo, algunas opciones se destacan por su alto valor nutricional y su impacto positivo en la salud. Entre ellas, hay una fruta seca poco habitual en el consumo cotidiano que reúne múltiples propiedades, entre las que se destacan su aporte al cuidado cardiovascular y su contribución al correcto funcionamiento digestivo.

La fruta llena de antioxidantes que fortalece los huesos e impulsa la producción de colágeno

Esta fruta es la ciruela pasa o ciruela seca , un tipo de fruta deshidratada muy popular que se vende en supermercados y dietéticas, pero no tan consumida por la población en general.

Este snack dulce no se realiza con todos los tipos de ciruela, aunque sí hay varios que pueden exponerse al proceso de desecación. En particular, se elige la variedad Prunus domestica por su alto contenido de sólidos solubles que permiten que no fermente.

La ciruela seca aporta múltiples beneficios al cuerpo.

Este alimento es una de las frutas más destacadas por sus propiedades antioxidantes, siendo ideal para fortalecer los huesos, en especial después de los 45 años. Además, favorece la salud del corazón y puede ayudar a combatir la inflamación .

Se estima que cada pasa tiene un total de 20 calorías y están repletas de polifenoles que pueden reducir la hinchazón del cuerpo. Además, puede ayudar a contrarrestar el estreñimiento .

Ciruelas pasas: cuáles son sus propiedades

Valores nutricionales Por porción (100 g) Energía 240 kcal Proteínas 2,1g Grasas 0,3 g Carbohidratos 63,9 g Fibras 7,1 g Vitamina A 781 UI Vitamina K 59,6 mcg Vitamina B1 0,051 mg Vitamina B2 1,882 mg vitamina B6 0,205 mg Calcio 43 mg Hierro 0,93 mg Potasio 732, mg Fósforo 69 mg Colina 10,1 mg Magnesio 41, mg

Ciruelas pasas: cuáles son sus beneficios

Las ciruelas pasas pueden complementar diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo . Algunos de los más destacados son:

Las ciruelas pasas ofrecen una solución sabrosa y beneficiosa para combatir los antojos de forma saludable

Tienen gran cantidad de fibra : la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento.

: la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento. Aporta energía: al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas.

al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas. Es un potente antioxidante: tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

tanto la y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Fortalece los huesos : la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis.

: la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis. Mejora la producción de colágeno: la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de colágeno y, por consecuencia, incrementa la elasticidad de la piel.

Ciruelas pasas: cómo incorporarlas en la dieta diaria

Este alimento natural tiene un sabor único y puede complementarse fácilmente con avena o cereales. También puede agregarse a carnes agridulces y en Argentina incluso es muy popular en empanadas.

Muchas personas prefieren sumarlo a ensaladas saludables o postres conbajas calorías. Los especialistas recomiendan consumir alrededor de 40 g por día, esto equivale a 90 kcal aproximadamente.