El desperdicio alimentario se ha convertido en uno de los mayores desafíos medioambientales y sociales del siglo XXI. En respuesta a esta problemática, España ha dado un paso firme al establecer una nueva legislación que modifica la gestión de alimentos en el comercio minorista.

Desde abril de 2025, una ley obliga a los supermercados a ofrecer a los consumidores frutas y verduras con aspecto deteriorado, pero aún aptas para el consumo. Esta medida forma parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo principal es reducir los residuos y promover un uso responsable de los productos.

La normativa permite a los consumidores acceder a productos en buen estado a precios reducidos.

Qué cambia para los supermercados con esta ley

Con la entrada en vigor de la normativa, los supermercados ya no podrán desechar frutas y verduras por su apariencia externa. Todos aquellos productos que, pese a estar estéticamente dañados, sean seguros para el consumo, deberán ponerse a la venta a precios reducidos.Además, los establecimientos deberán llevar un registro de los alimentos descartados y reportar la cantidad de productos no vendidos por motivos estéticos. Esta obligación también se extiende a bares y restaurantes, que estarán obligados a facilitar envases gratuitos para que los clientes puedan llevarse sus sobras.