Mantener estables los niveles de azúcar en sangre es fundamental para la salud general, especialmente para prevenir o controlar enfermedades metabólicas. En ese sentido, expertos citados por Harvard destacan que no todos los frutos secos tienen el mismo impacto y señalan a uno en particular por sus beneficios sobre la glucosa.

¿Cuál es el fruto seco que recomienda Harvard para regular la glucosa en sangre?

Según estudios difundidos por Harvard Health Publishing, el fruto seco que mostró mejores resultados para ayudar a regular la glucosa en sangre es el pistacho. A diferencia de otros como las nueces o las almendras, este alimento demostró un impacto más favorable en el control del azúcar y en la salud cardiovascular.

Las investigaciones observaron que las personas que incorporan pistachos de manera regular presentan una respuesta glucémica más estable.

¿Por qué los pistachos ayudan a controlar el azúcar en sangre?

Los pistachos tienen un bajo índice glucémico, aportan fibra y contienen grasas saludables que ralentizan la absorción de los carbohidratos. Esto ayuda a evitar picos bruscos de glucosa después de las comidas.

Además, generan mayor sensación de saciedad, lo que contribuye a un mejor control del apetito y del consumo de azúcares a lo largo del día.

¿Qué dice el estudio citado por Harvard sobre los frutos secos?

Un estudio publicado en la revista Circulation Research analizó los hábitos alimenticios de más de 16.000 personas con diabetes tipo 2. Los resultados mostraron que quienes consumían alrededor de cinco porciones semanales de frutos secos tenían hasta un 17% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Dentro del grupo evaluado, los pistachos fueron el fruto seco que presentó los beneficios más consistentes para regular la glucosa y proteger la salud del corazón.

¿Qué otros beneficios aportan los pistachos?

Además de su efecto sobre la glucosa, los pistachos ofrecen múltiples beneficios:

Antioxidantes como vitamina E y polifenoles

Carotenoides como luteína y zeaxantina

Alto contenido de potasio

Vitamina B6, clave para la circulación sanguínea

Grasas mono y poliinsaturadas, beneficiosas para el corazón

También se los asocia con una reducción de la presión arterial y con mejoras en los niveles de colesterol LDL.

¿Cuántos pistachos se recomienda consumir por día?

Los especialistas sugieren una porción diaria de entre 28 y 40 gramos, equivalente a un puñado. Sin embargo, no es necesario consumir grandes cantidades para obtener sus beneficios.

Es importante elegir pistachos sin sal, ya que el exceso de sodio puede anular sus efectos positivos y generar otros problemas de salud.

¿Quiénes pueden beneficiarse de consumir pistachos?

Si bien los estudios se enfocaron principalmente en personas con diabetes tipo 2, el consumo moderado de pistachos también puede beneficiar a:

Personas con riesgo de desarrollar diabetes

Quienes buscan mejorar su salud cardiovascular

Aquellos que desean mantener niveles de energía más estables

Incorporarlos de forma regular, dentro de una alimentación equilibrada, puede ser una estrategia simple y natural para cuidar la salud.