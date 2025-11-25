Fruta de oro | El alimento lleno de colágeno que elimina las arrugas y brinda tanta proteína como la carne.

En una dieta balanceada, con suficientes proteínas es crucial para mantener una buena salud. Según los expertos en nutrición, las personas adultas deben consumir aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Aunque las fuentes tradicionales de proteína como la carne, el pescado y los lácteos son ampliamente conocidas, existen frutas que también aportan este nutriente esencial. Entre ellas, destaca el nanche, una fruta exótica con un perfil nutricional sorprendente.

El Nanche, conocido también como nance o nanchi, es una pequeña fruta redonda originaria de América Central, del Sur y de regiones específicas de México como Guerrero, Nayarit y Michoacán. Su tamaño es similar al de una aceituna, y su color varía entre amarillo y naranja, dependiendo de su madurez.

Nutrientes y vitaminas del Nanche

El Nanche sobresale por su carga proteica, ya que contiene un 3,6% de proteína, lo que lo sitúa muy por encima de frutas como el plátano (1,1%) o la manzana (0.2%). Además, aporta una cantidad significativa de vitamina C, superando a frutas reconocidas como la mandarina o la guayaba.

La vitamina C, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es esencial para el crecimiento y reparación de los tejidos en el cuerpo. Ayuda a formar colágeno, sustancia clave en la piel, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, que también combate el envejecimiento prematuro y las arrugas.

Beneficios para la salud del Nanche

El Nanche no solo es una fuente rica en proteínas y vitamina C, sino que también ofrece otros importantes beneficios para la salud:

Fortalece el sistema inmunológico: su alto contenido en vitamina A y C refuerza las defensas del cuerpo, ayudando a prevenir infecciones.

su alto contenido en vitamina A y C refuerza las defensas del cuerpo, ayudando a prevenir infecciones. Mejora la salud digestiva: gracias a su contenido en fibra, favorece el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento.

gracias a su contenido en fibra, favorece el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento. Promueve la salud ósea: los minerales como el calcio y el fósforo que aporta esta fruta son esenciales para mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis.

los minerales como el calcio y el fósforo que aporta esta fruta son esenciales para mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis. Propiedades antioxidantes: ayuda a combatir el daño celular y a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, al neutralizar los radicales libres.

¿Cómo incorporar el Nanche en las comidas diarias?

Si estás buscando formas creativas de incluir esta fruta en tu alimentación, aquí tienes algunas ideas:

Fruta fresca: disfrutar del Nanche tal cual, lavada y fresca, como un snack saludable o postre.

disfrutar del Nanche tal cual, lavada y fresca, como un snack saludable o postre. En batidos o jugos: añadir a los batidos matutinos para darle un toque tropical y nutritivo. Combina bien con piña, plátano o naranja.

añadir a los batidos matutinos para darle un toque tropical y nutritivo. Combina bien con piña, plátano o naranja. En ensaladas: mezclar Nanche con espinacas, aguacate y otras verduras frescas para obtener una ensalada rica en nutrientes.

mezclar Nanche con espinacas, aguacate y otras verduras frescas para obtener una ensalada rica en nutrientes. Postres: preparar mermeladas, gelatinas o incluirlo como ingrediente en tartas y mousses.

preparar mermeladas, gelatinas o incluirlo como ingrediente en tartas y mousses. Salsas y chutneys: como opción salada, prueba hacer una salsa de nanche para acompañar carnes o pescados.

¿Dónde conseguir Nanche en España?

Aunque el Nanche no es una fruta común en España, puede encontrarse en tiendas especializadas en productos latinoamericanos, especialmente durante la temporada alta, entre abril y junio. Además, grandes almacenes con secciones gourmet suelen ofrecer esta fruta en su selección de productos exóticos.