El colon, también conocido como intestino grueso, es un órgano clave para el funcionamiento del proceso digestivo así como también en la eliminación de desechos del cuerpo.

En este marco, su limpieza es fundamental para prevenir diversos problemas como el dolor abdominal, gases, hinchazón, alteraciones intestinales y/o estreñimiento.

Según los expertos, esta fruta particularmente conocida podría desempeñar un importante rol para limpiar el organismo y prevenir enfermedades del colon.

Cuál es la fruta que ayuda a la limpieza del colon

Gracias a su alto contenido en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales , la manzana es una excelente opción para quienes buscan mejorar la salud digestiva.

Al estar repleto de fibra, ayuda a promueve un tránsito intestinal regular y previene el estreñimiento . Otro aporte positivo es que protege el revestimiento mucoso del colon, reduciendo el contacto con sustancias potencialmente tóxicas que pueden dañar esta zona.

Asimismo, sus antioxidantes también protegen las células del daño oxidativo y ayudan a prevenir cánceres como el de colon, mama y pulmón.

La manzana se destaca por sus propiedades para ayudar al organismo a limpiar el colon de manera natural.

Manzana: qué otras enfermedades pueden prevenirse con su consumo regular

El consumo regular de la manzana ayudan a prevenir la aparición de diversas enfermedades. Entre las más destacadas se encuentran:

Enfermedades cardiovasculares :

La fibra soluble (pectina) ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”). Los flavonoides, como la quercetina, ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen el corazón.

Diabetes tipo 2 :

Su alto contenido de fibra regula el azúcar en la sangre. Estudios señalan que su consumo habitual disminuye el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Prevención del cáncer :

Antioxidantes como la vitamina C y los polifenoles protegen las células del daño oxidativo. Ayudan a prevenir cánceres como el de colon, mama y pulmón.

Asma y enfermedades pulmonares :

Los antioxidantes y flavonoides, especialmente en la piel de la manzana, mejoran la función pulmonar. La quercetina alivia síntomas de asma y otras afecciones respiratorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Enfermedades neurodegenerativas :

Reducen el daño oxidativo y la inflamación cerebral, ayudando a prevenir el Alzheimer y el Parkinson.

Hipertensión :

Contienen histidina, un vasodilatador que favorece la salud arterial en personas con presión alta.

Tratamiento de la anemia :

Su contenido de potasio ayuda en el manejo de la anemia.

Prevención de cataratas :

La quercetina, un antioxidante, protege la salud ocular y reduce el riesgo de cataratas.



Los beneficios de comer manzana diariamente

Según Alimente+, la composición nutricional de las manzanas las convierte en una opción saludable para incluir en nuestra dieta diaria.

Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las pectinas, un tipo de fibra soluble encontrada en las manzanas, son particularmente eficaces para tratar el estreñimiento y podrían ayudar a reducir modestamente los niveles de colesterol malo.

Además, estas pectinas son fermentadas por bacterias beneficiosas en el colon. El consumo regular de manzanas también puede beneficiar la salud pancreática, protegiendo las células del daño y reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

La manzana podría desempeñar un papel clave en la prevención del cáncer de colon.

Cuatro consejos para cuidar el colon

Es posible optimizar su funcionamiento a través de una alimentación adecuada y el uso de productos naturales: