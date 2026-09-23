La historia de la Lotería Nacional en la Argentina no empezó como una simple forma de entretenimiento. A fines del siglo XIX, el Estado buscó ordenar una práctica que ya circulaba socialmente y, al mismo tiempo, convertirla en una fuente de recursos para instituciones de asistencia.

Ese objetivo quedó plasmado en la Ley 3313, sancionada el 30 de octubre de 1895, que estableció una Lotería de Beneficencia Nacional bajo administración y vigilancia estatal.

Qué decía la ley que creó la Lotería de Beneficencia Nacional

Según el registro oficial disponible en Argentina.gob.ar, la norma tuvo como objeto establecer una lotería de beneficencia nacional. Su finalidad no era únicamente habilitar sorteos, sino crear un mecanismo de recaudación asociado a tareas de beneficencia y asistencia social. La ley fue presentada como una herramienta para financiar necesidades públicas en un país que atravesaba un proceso de modernización institucional, crecimiento urbano y expansión de demandas sociales.

La historiadora Ana Cecchi, investigadora citada en repositorios académicos, estudió el período 1895-1932 y señaló que la Lotería de Beneficencia Nacional funcionó como una fuente relevante de financiamiento estatal. Sus trabajos describen que los fondos obtenidos por el juego se destinaron a inversiones diversas: desde hospitales y asilos hasta respuestas ante emergencias, catástrofes y obras públicas vinculadas con la consolidación del Estado nacional.

Su objetivo era recaudar fondos para acciones de beneficencia y asistencia social.

Beneficencia, hospitales y control estatal: las claves de su origen

En sus primeros años, la lógica de la lotería estuvo atravesada por una idea propia de la época: que ciertos ingresos provenientes del juego podían ser canalizados hacia instituciones de bien público. De acuerdo con investigaciones académicas sobre la Lotería de Beneficencia Nacional, parte de los beneficios líquidos se destinaba a la construcción y sostenimiento de hospitales y asilos públicos de la Capital Federal, mientras otra proporción se distribuía entre establecimientos similares de las provincias.

Ese diseño muestra una diferencia importante con la forma en que hoy se discute el juego: en el siglo XIX, el énfasis estaba puesto en la recaudación para obras de asistencia; en la actualidad, el debate incorpora además la prevención del juego problemático, la regulación de plataformas, la protección de menores de edad y la necesidad de que la actividad sea entendida como entretenimiento, no como una fuente de ingresos.

La evolución también se observa en los organismos y normas posteriores. La Ley 22.868, por ejemplo, explicó décadas después que la denominación “Lotería Nacional” respondía a una transformación de funciones, ya que el organismo había dejado atrás una mirada restringida a la beneficencia y había incorporado nuevas formas de explotación, administración y control de juegos de azar.

Del financiamiento social al juego responsable

Hoy, las voces oficiales insisten en que el juego debe estar regulado y reservado para mayores de 18 años. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que apostar en plataformas autorizadas garantiza estándares legales y técnicos, y remarca que el juego debe ser una actividad recreativa, voluntaria y consciente.

En ese marco, las plataformas legales pueden aparecer como parte del ecosistema regulado. Betsson, por ejemplo, opera dentro del dominio .bet.ar y forma parte de un mercado que debe cumplir exigencias de regulación, mayoría de edad y herramientas de autocontrol. Además, Betsson promueve el juego responsable a través de varias iniciativas, incluida su colaboración con figuras del fútbol argentino. Esta plataforma enfatiza la importancia de jugar en sitios de apuestas que cumplan con la normativa nacional, ofreciendo un entorno seguro y regulado.

Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA informa la línea 0800-666-6006 para orientación por juego problemático y canales de atención vinculados al juego seguro y legal. Pedir acompañamiento a tiempo es una medida de cuidado personal y familiar.