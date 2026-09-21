Buenos Aires vuelve a celebrar uno de los eventos que pone en valor la historia y la identidad de sus cafés y bares más tradicionales. Este jueves se realizará la quinta edición de La Noche de los Bares Notables, con una programación especial que se extenderá desde las 17 hasta la medianoche.

Durante la jornada, más de 75 bares de 25 barrios porteños abrirán sus puertas con más de 130 actividades culturales. Habrá música en vivo, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas, propuestas gastronómicas y promociones especiales.

La Noche de los Bares Notables: qué actividades habrá

La programación incluye más de 80 shows musicales en distintos bares de la Ciudad. Entre las actividades destacadas se encuentran la presentación de Federico Mizrahi Quinteto a las 18 en Bar Roma del Abasto; la Orquesta del Plata, a las 19, en Confitería La Ideal; y Ana María Cores, a las 20, en Bar & Despensa Montecarlo.

También habrá presentaciones de Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy, a las 20, y de Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García, a las 21:30. A esa misma hora, Café Rivas recibirá a DJ Vinilos Notables con Tuta Torres.

Además, este año se incorporan a la celebración algunos espacios que fueron sumados recientemente al listado de Bares Notables, como Josephina’s Café, en Recoleta; la Confitería El Greco, en Caballito; el Bar Conde, en Colegiales; y Bar-Café La Escuela, en Núñez.

Noche de los Bares Notables en Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

Recorridos por los Bares Notables de Buenos Aires

Uno de los atractivos de la jornada serán los recorridos guiados a pie por diferentes zonas de la Ciudad. Las propuestas permitirán conocer bares históricos y, al mismo tiempo, acercarse a la historia gastronómica, cultural y arquitectónica porteña.

Uno de los circuitos recorrerá la avenida Callao, con paradas en lugares como Café Thibon, Los Galgos, La Ópera, Hotel Savoy Imperio Bar y Confitería del Molino.

Otro recorrido estará dedicado al Casco Histórico y pasará por espacios como Bar Plaza Dorrego, La Poesía, Café Tortoni, El Federal, el Británico, Café Rivas, Bar Sur y El Querandí, entre otros.

También habrá una propuesta denominada “Derivas urbanas. Cultura e historia”, que combinará bares, artistas, vecinos, edificios y distintos elementos de la cultura porteña. El circuito incluirá Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

Noche de los Bares Notables en Buenos Aires. RAGGIO ALBERTO

Propuestas gastronómicas y promociones

La gastronomía también tendrá un lugar central durante la celebración. Algunos Bares Notables ofrecerán menús especiales y promociones, mientras que cocineros invitados intervendrán las cocinas de espacios como La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

Además, habrá un tour gastro-cultural en un auto antiguo que recorrerá distintos bares de la Ciudad y tendrá shows en cada parada. El circuito comenzará a las 19 en El Viejo Buzón y continuará por Confitería El Greco, Café Margot, Miramar, Almacén y Bar Lavalle, Mar Azul, Hipopótamo y Bar Plaza Dorrego.

Para conocer los locales adheridos y las promociones disponibles, se podrá consultar el mapa interactivo de La Noche de los Bares Notables y la programación completa del evento.