La actividad económica mejoró en septiembre, pero no alcanzó para evitar la recesión técnica

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles sobre los alcances de la recesión técnica, tras el dato de actividad de septiembre, aseguró que no le preocupa la suba que el dólar registró en los últimos días -que llegó a $ 1615- y descartó un traslado a precios.

Por un lado, reaccionó al índice de actividad económica de la Argentina, que en septiembre registró un repunte mensual solo del 1,1%, según el estimador mensual de actividad económica (EMAE) del Indec.

“ La definición de recesión técnica es casi arbitraria ”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

“Cuando miramos el caso de la Argentina, la realidad es que, en el segundo trimestre —en agosto y septiembre— la economía ya recuperó 1,5% —0,4% en agosto y 1,1% en septiembre—, y el número de julio es lo que en jerga se conoce como un outlier, un número fuera de lo común”, argumentó.

Por otro lado, se refirió a la suba del dólar, que trepó por primera vez por encima de los $ 1600.

“ No me preocupa la suba del dólar . La suba de la última semana vino acompañada por una crisis global. Los mercados cayeron en el mundo. En este contexto, el dólar tiende a apreciarse”, explicó en una entrevista con A24.

“No tengo temor de que se traslade a precios porque ahí esta la robustez del programa económico”, agregó.

El ministro descartó que los movimientos del dólar tengan que ver con algo más que el contexto internacional. “Uno podría pensar que hay un poco mas de especulación, pero no veo una especulación como la que hubo en octubre del año pasado”, aseguró.

Consultado sobre si está “cómodo con un dólar a este valor”, Caputo respondió que sí. “ Es absolutamente razonable . Estoy cómodo con que el dólar flote”, agregó.

En esta línea, defendió la compra de reservas del Banco Central (BCRA) y aseguró que “la idea es que haya una volatilidad que no preocupe a la gente”. “Dentro de ese espectro, que se mueva libremente”, completó Caputo

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