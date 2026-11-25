Orgullo argentino: ocho pueblos rurales pueden ser elegidos por la ONU como los mejores del mundo.

Argentina tendrá ocho representantes en la sexta edición de Best Tourism Villages, la iniciativa internacional que reconoce a los pueblos rurales destacados por su propuesta turística.

Las localidades seleccionadas abarcan distintas regiones del país, desde la Puna salteña hasta la Patagonia chubutense, y buscarán obtener una de las distinciones más importantes del turismo rural a nivel mundial.

Argentina será sede de la premiación internacional

Esta edición tendrá además un hecho inédito para el país: en diciembre Argentina recibirá por primera vez la ceremonia mundial de entrega de premios. La designación como anfitrión ubica al territorio nacional en el centro de una convocatoria que reunirá delegaciones de distintos países y pondrá el foco en los destinos que hacen del turismo una herramienta de desarrollo local.

Puerto Pirámides, en Chubut. Fuente: Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación

Desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destacaron que la elección “representa un reconocimiento al valor de sus destinos, sus paisajes, sus culturas y las comunidades que los sostienen”. Durante el encuentro se distinguirá a pueblos que protegen su identidad cultural, mantienen vivas sus tradiciones y conservan su patrimonio natural, al tiempo que impulsan una actividad turística sostenible y beneficiosa para sus habitantes.

Cuáles son los pueblos elegidos para competir

Villa Sanagasta, en La Rioja

Mar de las Pampas, en Buenos Aires

Cachi, en Salta

El Trapiche, en San Luis

Puerto Pirámides, en Chubut

Villa General Belgrano, en Córdoba

Tafí del Valle, en Tucumán

Zenón Pereyra, en Santa Fe.

Todos competirán en representación de la Argentina ante ONU Turismo, el organismo de las Naciones Unidas especializado en la actividad.

Qué evalúa el programa Best Tourism Villages

Creado en 2021, Best Tourism Villages busca reconocer localidades que se destacan como destinos de turismo rural y cuentan con bienes culturales y naturales de valor. Para alcanzar el reconocimiento, cada pueblo debe acreditar que preserva y promueve sus valores, sus productos y sus formas de vida comunitarias, con una propuesta que contemple de manera equilibrada los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Mar de las Pampas, en la Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación

El mecanismo comienza con las postulaciones que presenta cada país. Luego, ONU Turismo analiza las candidaturas y selecciona a las localidades que cumplen con los criterios establecidos. El programa también incluye una categoría denominada Upgrade, o programa de mejora, destinada a pueblos que todavía no alcanzan el nivel necesario para recibir el premio principal: en esos casos, el organismo ofrece acompañamiento y asistencia para fortalecer su desarrollo turístico.