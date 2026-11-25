En la Ciudad de Buenos Aires, quienes circulen con mascotas sin los elementos de seguridad correspondientes o no recojan sus excrementos pueden recibir sanciones económicas.

La Ley 6839 establece multas para quienes tengan animales bajo su custodia y no respeten las condiciones previstas para su circulación en lugares públicos o privados de acceso público.

La normativa contempla sanciones de entre 150 y 1.000 unidades fijas, según la infracción. También establece una excepción específica para el uso de correa dentro de los caniles.

Qué establece la Ley 6839 sobre pasear perros sin correa en CABA

El artículo 1.3.12, titulado Tránsito y excremento de animales, establece que las personas que circulen con uno o más animales bajo su custodia deben cumplir con una serie de condiciones de seguridad, higiene e identificación previstas por la normativa vigente.

En concreto, la disposición contempla las siguientes conductas como infracciones:

Circular con animales por sectores no permitidos por la normativa vigente.

Pasear animales sin la identificación correspondiente en lugares públicos o privados de acceso público.

Llevar animales sin correa en esos espacios.

No utilizar bozal cuando corresponda , de acuerdo con las disposiciones vigentes.

No recoger ni limpiar la materia fecal que los animales dejen en la vía pública.

Los dueños de mascotas deben respetar las normas de seguridad e higiene para circular con sus animales en espacios públicos de CABA. Shutterstock

De cuánto son las multas por pasear perros sin correa o no recoger sus heces

La Ley 6839 establece sanciones económicas de 150 a 1.000 unidades fijas (UF) para quienes incumplan las disposiciones sobre el tránsito y la higiene de animales.

Hasta marzo de 2027, el valor de la Unidad Fija (UF) se mantiene en $1173,08. Con esta referencia, las multas pueden ir desde los $175.950 hasta los $1.173.000, según la gravedad de la infracción.

Qué pasa si un perro está dentro de un canil

La Ley 6839 contempla una excepción expresa al uso obligatorio de correa: los animales que se encuentren dentro de un canil.

Esto significa que los perros pueden permanecer sin correa dentro de estos espacios especialmente destinados para su recreación y circulación.

Sin embargo, la excepción no elimina las demás obligaciones previstas por la normativa. Los responsables deben mantener la higiene del lugar, recoger los excrementos de sus mascotas y respetar las disposiciones sobre identificación y seguridad que correspondan.