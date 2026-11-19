El budín de zanahoria y nueces se presenta como una opción deliciosa, saludable y llena de sabor para aquellos que buscan disfrutar de un postre sencillo, pero lleno de sabor. Rápido de preparar y con ingredientes accesibles, este clásico combina la dulzura natural de la zanahoria con el crocante de las nueces, convirtiéndolo en una elección ideal para compartir en reuniones o simplemente disfrutar en casa. Vale la pena probarlo por su versatilidad y textura húmeda, que conquista a todos.

¿Cómo preparar un delicioso budín de zanahoria y nueces?

El budín de zanahoria y nueces se consolida como una elección deliciosa, saludable y sabrosa para quienes desean disfrutar de un postre fácil y sabroso. Este clásico se destaca por la combinación de la dulzura natural de las zanahorias y el crujido de las nueces, ofreciendo una textura húmeda que resulta irresistible para compartir en reuniones familiares o simplemente disfrutar con una taza de café en casa.

Uno de los aspectos más positivos de este budín es su procedimiento sencillo, que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con una correcta elección de un molde, como el Molde de Pan y Budín Vidrio Templado 27 x 14 cm, se garantiza una cocción uniforme, evitando que el exterior se seque y manteniendo el interior húmedo y sabroso.

Sin harina ni azúcar: cómo preparar un budín de zanahoria ideal para acompañar el mate (foto: archivo).

El consejo clave para lograr un budín perfecto radica en los ingredientes frescos, de buena calidad y en el equilibrio de los sabores. Es esencial asegurarse de que las zanahorias estén frescas y en su punto de dulzor, ya que esto influirá directamente en el sabor del postre final. Adicionalmente, el uso de nueces no solo añade un toque crujiente, sino que también aporta un perfil de sabor más profundo.

Ingredientes

250 g de zanahorias ralladas

100 g de nueces troceadas

200 g de azúcar

3 huevos

150 ml de aceite de girasol

200 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

Canela al gusto

Una pizca de sal

¿Qué pasos seguir para la preparación?

Para empezar, es recomendable precalentar el horno a 180 grados Celsius. En un bol amplio, mezclar los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea y espumosa. Luego, agregar el aceite de girasol e integrar bien, para posteriormente incorporar las zanahorias ralladas y las nueces troceadas. Esta mezcla asegurará que cada bocado de budín tenga una combinación equilibrada de sabores y texturas.

A continuación, en otro recipiente, combinar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal. La adición de canela, además de aportar un sabor cálido, potenciará el aroma del budín. Esta mezcla debe ser incorporada gradualmente a la mezcla húmeda, evitando revolver en exceso para no desarrollar el gluten de la harina y asegurar que el budín quede esponjoso.

Una vez que todos los ingredientes estén bien integrados, es el momento de volcar la preparación en el Molde de Pan y Budín Vidrio Templado 27 x 14 cm. Este tipo de molde permite una cocción óptima, asegurando que el calor se distribuya de manera uniforme y facilitando el desmoldeo. Hornear durante aproximadamente 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Esta es una señal clave de que el budín está listo para salir del horno.

Al finalizar la cocción, es recomendable dejar enfriar el budín en el molde por unos 10 minutos, para luego desmoldar sobre una rejilla y permitir que se enfríe completamente. Esto evitará que se humedezca en la base, asegurando que se mantenga firme, presentable y listo para servir. Este budín de zanahoria y nueces, ideal para compartir, se puede disfrutar solo o acompañado de un poco de azúcar glas o glaseado de queso, agregando una capa extra de sabor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.