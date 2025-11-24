En esta noticia
El helado keto de chocolate se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o no pueden consumir lácteos ni azúcar.
Con una textura cremosa y sabor intenso esta preparación se volvió furor en redes y en cocinas familiares.
¿Qué ingredientes se necesitan para el helado keto de chocolate?
Esta receta rinde 6 porciones y no utiliza leche, crema tradicional, azúcar ni huevos. En su lugar, combina productos vegetales y edulcorantes aptos keto que aportan cremosidad y protagonismo al chocolate.
Ingredientes:
- 475 ml de leche de coco sin endulzar
- 475 ml de crema de coco sin endulzar
- 120 ml de xilitol (podés reemplazar por alulosa o eritritol)
- 180 ml (65 g) de cacao en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el sabor del chocolate)
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT
¿Cómo preparar el helado keto sin leche y sin azúcar?
Los pasos a seguir para poder hacer helado keto de chocolate son los siguientes:
- Mezclar los ingredientes: colocar todos los ingredientes en un bowl grande. Batir con batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta lograr una mezcla espesa, homogénea y aireada.
- Llevar al frío: volcar la preparación en un recipiente con tapa apto para freezer. Si no se utiliza una máquina, llevar al congelador y remover la mezcla cada 30 a 45 minutos para evitar la cristalización. Repetir hasta que se llegue a la consistencia deseada.
- Servir: antes de consumir, dejar reposar el helado 10 a 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad natural.
¿Cuánto dura el helado keto en el freezer?
Es posible conservarlo hasta 2 semanas en un recipiente hermético. La textura se mantiene suave gracias a la mezcla de leche de coco, crema de coco y aceite.
Se debe tener en cuenta que el tamaño sugerido es de 110 g por porción. Además, el contenido de carbohidratos netos es muy bajo, lo que lo vuelve apto para dietas cetogénicas, low-carb y alimentación sin azúcar.