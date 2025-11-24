El helado keto de chocolate se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o no pueden consumir lácteos ni azúcar.

Con una textura cremosa y sabor intenso esta preparación se volvió furor en redes y en cocinas familiares.

¿Qué ingredientes se necesitan para el helado keto de chocolate?

Esta receta rinde 6 porciones y no utiliza leche, crema tradicional, azúcar ni huevos. En su lugar, combina productos vegetales y edulcorantes aptos keto que aportan cremosidad y protagonismo al chocolate.

Ingredientes:

475 ml de leche de coco sin endulzar

475 ml de crema de coco sin endulzar

120 ml de xilitol (podés reemplazar por alulosa o eritritol)

180 ml (65 g) de cacao en polvo tamizado

1 pizca de sal

2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el sabor del chocolate)

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT

¿Cómo preparar el helado keto sin leche y sin azúcar?

Los pasos a seguir para poder hacer helado keto de chocolate son los siguientes:

Mezclar los ingredientes: colocar todos los ingredientes en un bowl grande. Batir con batidora eléctrica durante 4 minutos, hasta lograr una mezcla espesa, homogénea y aireada.

Llevar al frío : volcar la preparación en un recipiente con tapa apto para freezer. Si no se utiliza una máquina, llevar al congelador y remover la mezcla cada 30 a 45 minutos para evitar la cristalización. Repetir hasta que se llegue a la consistencia deseada.

Servir: antes de consumir, dejar reposar el helado 10 a 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad natural.

¿Cuánto dura el helado keto en el freezer?

Es posible conservarlo hasta 2 semanas en un recipiente hermético. La textura se mantiene suave gracias a la mezcla de leche de coco, crema de coco y aceite.

Se debe tener en cuenta que el tamaño sugerido es de 110 g por porción. Además, el contenido de carbohidratos netos es muy bajo, lo que lo vuelve apto para dietas cetogénicas, low-carb y alimentación sin azúcar.