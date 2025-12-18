Hacer helado de dulce de leche en casa sin contar con una máquina especial es más simple de lo que parece. Con ingredientes básicos y un procedimiento accesible, es posible lograr un postre cremoso, intenso y con una textura muy similar a la de una heladería artesanal.

Helado de dulce de leche casero y en minutos

Esta versión casera de helado de dulce de leche es ideal para quienes buscan una alternativa práctica, económica y con el sabor típico argentino. Además, la clave del resultado está en respetar las proporciones y repetir el proceso de batido durante el congelado.

Sin máquina y perfecto para el verano: cómo hacer el mejor helado de dulce de leche casero Fuente: El Gourmet

De esta manera, se evita la formación de cristales de hielo y se obtiene una preparación suave y untuosa. Además, al tratarse de una base neutra, permite sumar otros ingredientes al final para personalizar el helado según el gusto de cada uno.

Qué se necesita para hacer helado de dulce de leche casero

Antes de comenzar, conviene que todos los ingredientes estén fríos para facilitar la integración y mejorar la textura final.

500 g de dulce de leche (no repostero)

250 g de crema de leche líquida

250 g de leche

Paso a paso: cómo se hace el helado de dulce de leche en casa

El procedimiento no requiere conocimientos técnicos ni equipamiento especial. Solo paciencia y algunos intervalos de freezer.

Paso 1: mezclar de a poco en un bol el dulce de leche con la crema de leche líquida, sin batir previamente, hasta que ambos ingredientes queden bien integrados.

Paso 2: agregar la leche utilizando el pote vacío de la crema como medida y batir nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Paso 3: llevar el bol al freezer durante aproximadamente 2 a 3 horas, hasta que la preparación comience a tomar consistencia.

Paso 4: retirar del freezer, desintegrar la mezcla parcialmente congelada y batir otra vez para romper los cristales de hielo. Volver a llevar al freezer.

Paso 5: repetir esta operación un par de veces para lograr una textura más cremosa. En este punto se pueden sumar agregados como chocolate picado, nueces o almendras.

Sin máquina y perfecto para el verano: cómo hacer el mejor helado de dulce de leche casero Fuente: Cookit

Cómo obtener un helado de dulce de leche mucho más cremoso

Repetir el batido durante el congelado es fundamental para obtener un helado suave sin máquina. También es importante utilizar dulce de leche tradicional, ya que el repostero puede endurecer demasiado la preparación.

En este sentido, y como aspecto positivo, el helado de dulce de leche casero sirve como alternativa para quienes buscan diferentes opciones para este postre o que simplemente desean introducirse en el mundo culinario.