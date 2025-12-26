Crumble de manzana irresistible: la receta casera más fácil y rápida para preparar el postre que conquista a todos y no falla nunca (Imagen generada con Chat GPT)

El crumble de manzana es uno de esos postres simples y reconfortantes que encajan perfecto en una mesa de fin de año. Crujiente por fuera, suave por dentro y con ese perfume a canela que llena la cocina, se volvió un infaltable en cada celebración familiar.

Su encanto está en la sencillez: pocos ingredientes, fácil preparación y un resultado que no falla. Además, admite agregados, como nueces, avena, helado o crema, que elevan la experiencia y se adapta tanto a cocineros expertos como a principiantes.

Origen del crumble de manzana

El crumble nació en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al racionamiento de alimentos, preparar tartas tradicionales con masa resultaba costoso y poco práctico. La solución fue crear una cubierta desgranada de harina, azúcar y manteca sobre frutas, que reemplazara la masa clásica.

Prepara un crumble de manzana: esta es la receta tradicional de las abuelas que no falla y se puede hacer en pocos minutos.

Así surgió el apple crumble o crujiente de manzana, que luego se popularizó en Estados Unidos y en gran parte de América Latina. Con el tiempo, se convirtió en un postre que simboliza el hogar, lo simple y lo festivo. Hoy existen versiones con peras, frutos rojos o duraznos, pero el de manzana sigue siendo el preferido.

Ingredientes para preparar un crumble de manzana tradicional

Para el relleno

5–6 manzanas (verdes o rojas; las verdes son más ácidas y quedan muy bien)

80–100 g de azúcar

1 cucharadita de canela

Jugo de ½ limón

1 cucharada de manteca (opcional)

1 cucharada de harina o maicena (para espesar jugos, opcional)

Para la cobertura (crumble)

150 g de harina común

100 g de manteca fría

100 g de azúcar (puede ser blanca o rubia)

1 pizca de sal

Opcional: 2–3 cucharadas de avena arrollada o nueces picadas

Paso a paso: cómo preparar crumble de manzana

1. Preparar las manzanas

Pelar y cortar las manzanas en cubitos o láminas.

Colocarlas en un bowl.

Agregar azúcar , canela y jugo de limón .

Mezclar bien. Si las manzanas largan mucho jugo, sumar una cucharada de harina o maicena.

Podés saltearlas unos minutos en sartén con una cucharadita de manteca si las preferís más tiernas, o usarlas crudas para un relleno con más textura.

Desde los deliciosos crumbles de manzana hasta las clásicas tartas. Anótate estas recetas ricas y fáciles de preparar. (Imagen: archivo)

2. Armar la base del postre

Enmantecar una fuente apta para horno.

Distribuir las manzanas en el fondo de manera pareja.

3. Preparar el crumble

En otro recipiente colocar harina, azúcar, sal y manteca fría en cubos.

Deshacer con la punta de los dedos hasta formar migas (no amasar).

Si querés sumar avena o nueces, este es el momento.

El secreto está en no formar una masa lisa, sino un granulado irregular.

4. Cubrir y hornear

Distribuir el granulado sobre las manzanas sin presionar.

Llevar a horno precalentado a 180 °C por 30–40 minutos.

Retirar cuando la superficie esté dorada y crujiente.

5. Servir

Se puede comer tibio frío solo o acompañado con helado de vainilla, crema o yogur

