La cadena de supermercados Lidl ha generado un fuerte interés entre los consumidores españoles con la llegada de un electrodoméstico económico que permite preparar helados y sorbetes en casa. El producto, que ya provoca largas filas, destaca por su bajo precio y facilidad de uso. Se trata de una heladera de la marca SilverCrest que, además de su coste reducido, ofrece una solución práctica para elaborar postres caseros, incluso adaptados a necesidades específicas como opciones sin lactosa o con distintos ingredientes. Se trata de un dispositivo diseñado para preparar hasta 1 litro de helado o sorbete de forma sencilla. Su funcionamiento se basa en un recipiente que debe pre-refrigerarse en el congelador durante aproximadamente 24 horas antes de su uso. Una vez frío, se coloca en la unidad junto con el batidor, que gira en ambos sentidos (derecha e izquierda) para mezclar los ingredientes de manera uniforme. Además, cuenta con una abertura en la tapa que permite añadir ingredientes durante la preparación, lo que facilita personalizar las recetas en tiempo real. El aparato incluye sugerencias de recetas y está pensado para un uso doméstico rápido, con resultados que, según usuarios, se obtienen en poco tiempo y con una textura adecuada. Este electrodoméstico se encuentra actualmente rebajado en Lidl. Su precio original es de 17,99 euros, pero cuenta con un descuento del 27%, lo que lo deja en 12,99 euros. La heladera está disponible en la tienda online de Lidl, lo que permite adquirirla directamente a través de internet. Debido a su bajo coste y funcionalidad, se ha convertido en uno de los productos más demandados, generando una alta rotación y el interés de los compradores.