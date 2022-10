El bar notable más hermoso de Buenos Aires: ostenta vitrales de todos los colores y hasta fue visitado por la nobleza

The New Brighton es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El establecimiento es considerado, por quiénes lo visitan, uno de los bares notables más hermosos del país. Se trata de una parada obligatoria en la ciudad que te cautivará apenas atravieses la puerta de entrada.

Ubicado en pleno corazón del barrio San Nicolás, ofrece una propuesta gastronómica única, acompañada de una decoración al mejor estilo inglés de la época.

THE NEW BRIGHTON: UN lugar con más de 100 años de historia

Este lugar histórico no siempre se desempeñó como bar. Desde su apertura en 1908, hasta su cierre en 1976, el establecimiento funciono como una boutique de moda. "The New Bridghton" fue una de las tiendas más emblemáticas y lujosas de nuestro país e, incluso, fue visitada en 1925 por Eduardo de Windsor.

Entre 1978 y 2000 funcionó como el clásico "Clarck´s", uno de los lugares de gastronomía más conocidos de la ciudad.

Actualmente, con enormes muebles de madera maciza, cristalería de época, luminaria al mejor estilo europeo y un piano de cola negro que deleita a los comensales, "The New Brigthon" se convirtió en un anclaje al pasado en plena calle Sarmiento, que combina el lujo con el arte culinario.

un menú innovador





El restaurante ofrece múltiples opciones para quienes deseen disfrutar de una buena comida. Entre los destacados encontramos el lomo Brighton, especialidad de la casa. Este consiste en una carne envuelta en panceta ahumada, pasta de hongos, masas de hojaldre, papas y espárragos . Este plato tiene un valor de $4.400.

www.facebook.com/BrightonBuenosAires

Para aquellos que prefieren las pastas, una excelente opción es el linguine al pesto, aclamado por los usuarios, cuyo valor por plato es de $ 2.500.

www.facebook.com/BrightonBuenosAires

Para coronar el menú, la carta ofrece una variedad 14 postres para elegir. Los recomendados son el tiramisú Bicchiere y cheesecake de frutos rojos. Los precios rondan entre los $ 850 y $ 1.500.

www.facebook.com/BrightonBuenosAires

La casa también ofrece variedad de pescados, parrilla y ensaladas . Asimismo, una amplia gama de café de especialidad.

HORARIOS Y RESERVAS

El sitio se encuentra ubicado en Sarmiento 645, en el barrio San Nicolás. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 23 horas.



Para reservar una mesa en The New Brighton se debe llamar al 11 5914 3425.



www.facebook.com/BrightonBuenosAires

