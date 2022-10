El Presupuesto 2023 suma un nuevo impuesto a los pasajes aéreos: cuáles son los que ya se cobran

En la maratónica sesión de aprobación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, esta mañana, la Cámara de Diputados dio luz verde a la creación de un nuevo impuesto que encarecerá los pasajes aéreos de los vuelos domésticos e internacionales. Con este nuevo sorpresivo recargo, serán ocho los extra que se pagarán cuando se compre un ticket de avión para viajar al exterior y cinco en el caso de vuelos internos . Ahora, la propuesta pasará al Senado para ser tratada.

El complemento que la Cámara Baja autorizó a último momento en el dictamen de comisión se llama 'Tasa de Seguridad de Aviación'. En caso de que la Cámara Alta lo apruebe sin cambios, consistirá en un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente al 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del escalafón general del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según estipula el artículo 21 del texto.

JetSmart duplicará sus vuelos low-cost en el verano: su plan para mantener precios bajos pese al dólar y la inflación



Flybondi duplicará su flota y lanzará rutas internacionales: a qué destinos volará





Calculado sobre el salario de referencia -en torno a los $ 100.000-, significaría el agregado de $ 250, que, a priori, tendrán que percibir las emisoras de los boletos: ya sean las líneas aéreas o las agencias de viajes que vendan el servicio.

La normativa precisa que la tasa deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina.



La iniciativa fue impulsado por la legisladora oficialista Paula Penacca. Con los fondos generados, se busca financiar a la PSA como se hizo en la época de la Policía Aeroportuaria, cuando dependía de la Fuerza Aérea. En ese sentido, Penacca aseguró que la tasa ya existió anteriormente y aclaró que dejó de percibirse en 2005, cuando se creó la PSA.

Cuántos impuestos se pagan en pasajes de avión

En vuelos internacionales, hoy los pasajeros abonan siete extras, si se tiene en cuenta los adicionales a la tarifa aérea, precio base que estipula la línea aérea para cada vuelo. En la actualidad, se cobran cuatro impuestos y tres tasas. Con la aplicación del nuevo tributo, pasarán a ser cuatro y cuatro, respectivamente.

La nueva tasa que aprobó Diputados implicaría el pago de $ 250 por pasaje

En lo que va de 2022, la carga impositiva de los pasajes aéreos internacionales aumentó un 35%: en julio, la percepción de adelanto de Ganancias pasó del 35% al 45% y hace apenas dos semanas el dólar turista subió un 25% ('dólar Qatar').

Así, un boleto en pesos emitido hacia el extranjero desde la Argentina deberá abonar: en materia de tributos, la percepción al Impuesto a las Ganancias (un 45%), la Retención al Impuesto a las Ganancias (un 5% por pago en efectivo), el Impuesto de la Dirección Nacional de Turismo (un 7%) y el 'dólar Qatar' (un 25%); y en materia de tasas, la tasa de uso de aeropuerto (u$s 57 en el caso de las terminales que tienen como concesionario a Aeropuertos Argentina 2000), la de migraciones y aduana (u$s 10), la de seguridad percibida por ANAC (u$s 8) y la nueva que Diputados aprobó.

En el caso de los pasajes de vuelos de cabotaje, los cargos serán los mismos que hasta ahora -el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10,5%; el Impuesto sobre Ingresos Brutos; la tasa de uso aeroportuario, que varía desde $ 133 a $ 614, dependiendo del aeropuerto; y la tasa de seguridad, de $ 40- más la que se añadirá de PSA.

La votación de este punto fue tan reñida que se definió por apenas un voto, con 124 afirmativos, 121 negativos y dos abstenciones. Ya generó repercusiones tanto políticas, por las ausencias de los diputados que no participaron de la decisión; como económicas, por el impacto que el sector turístico cree que tendrá.