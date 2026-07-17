La demanda para alentar a la selección en el Met Stadium se incrementó 6000% después de la semi con Inglaterra

La fuerte demanda de los hinchas argentinos para viajar a la final del Mundial 2026 obligó a Aerolíneas Argentinas a ampliar nuevamente su operación. La compañía anunció un tercer vuelo especial entre Buenos Aires y Nueva York para trasladar a quienes quieran acompañar a la Selección Argentina en el partido del domingo frente a España.

El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22 con destino al aeropuerto John F. Kennedy. La tarifa para el tramo de ida comienza en u$s 2200 más impuestos y los pasajes ya están disponibles a través del sitio web de la aerolínea y agencias de viajes.

Venta en tiempo récord

La decisión llegó después de que los dos vuelos especiales anunciados previamente agotaran sus lugares en menos de 12 horas, un reflejo del fuerte interés por asistir a la definición del torneo.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas operará tres vuelos especiales hacia Nueva York para la final. A la nueva frecuencia se suman los servicios que despegan desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21.30 y el sábado 18 a las 9.00. Todos serán realizados con aeronaves Airbus A330.

La ampliación de la oferta se produce en medio de una demanda inédita. Tras la clasificación de la Selección a la final frente a España, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 6000% respecto de las dos semanas anteriores, según informó Despegar.

La carrera por llegar al MetLife Stadium también disparó los precios del viaje. Entre vuelos, alojamiento y entradas, el presupuesto para asistir al partido comienza en torno a los u$s 19.500 por persona.

Miami, sin disponibilidad

Además de los vuelos especiales a Nueva York, Aerolíneas informó que también se encuentran completos los dos vuelos diarios que opera hacia Miami durante los días previos a la final. El jueves 16 de julio las partidas fueron a las 8 y 22.45; el viernes 17, a las 0.30 y 22.45; y el sábado 18, a las 8 y 22.45.

La empresa explicó que estos refuerzos forman parte del esquema especial de operaciones implementado durante el Mundial para acompañar el incremento de la demanda hacia las distintas sedes en las que jugó la Selección Argentina.