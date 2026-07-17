La Bolsa suele mirar primero las expectativas, pero tarde o temprano todo se reduce a una sola variable: las ganancias.

Y es que hoy el mapa de las utilidades corporativas deja una conclusión bastante clara y es que la inteligencia artificial no solo dispara las valuaciones bursátiles, sino también una concentración histórica de los beneficios empresariales.

Un relevamiento elaborado a partir del ranking Forbes Global 2000 y de los últimos resultados financieros de cada compañía muestra cuáles fueron las 30 empresas más rentables del mundo en 2026.

El liderazgo quedó en manos de Alphabet, que obtuvo u$s 160.200 millones de ganancias en los últimos doce meses, seguida por Microsoft (u$s 125.200 millones), Apple (u$s 122.600 millones) y Nvidia (u$s 120.100 millones).

El dato más llamativo no es únicamente quién ocupa el primer lugar, sino cómo se distribuyen esas ganancias.

Y es que seis de las diez compañías más rentables del planeta pertenecen al sector tecnológico, una señal de que la revolución de la inteligencia artificial ya se refleja con fuerza en los resultados financieros.

Para el inversor argentino, además, la mayoría de esas empresas tiene un denominador común: pueden comprarse mediante Cedear.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa y se convirtió en ganancias

Durante los últimos dos años el mercado discutió cuánto valor agregaría la inteligencia artificial a las empresas. Ese debate parece haber quedado atrás.

El ranking muestra que las mayores beneficiadas fueron justamente las compañías ubicadas en cada eslabón de la cadena de la IA.

Por un lado aparecen los diseñadores de chips, encabezados por Nvidia, que ya gana más de u$s 120.000 millones anuales.

Más atrás figuran fabricantes como TSMC, con u$s 62.500 millones, Samsung, con u$s 58.500 millones, y SK Hynix, que alcanzó u$s 52.700 millones gracias al boom de las memorias de alto rendimiento utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Del otro lado están quienes monetizan esa infraestructura: Alphabet, Microsoft y Amazon, cuyos negocios de computación en la nube se transformaron en uno de los principales motores de crecimiento de sus utilidades.

A eso se suma el fuerte avance de la publicidad digital y de los servicios por suscripción, que continúan expandiendo los márgenes de empresas como Alphabet, Meta y Amazon.

El secreto detrás de las ganancias récord

Hay otro elemento que explica por qué las tecnológicas dominan el ranking.

A diferencia de industrias tradicionales, estas compañías pueden escalar su negocio con costos relativamente bajos una vez desarrollada la plataforma tecnológica. Eso significa que cada nuevo cliente genera ingresos adicionales sin que los costos crezcan al mismo ritmo.

El resultado son márgenes operativos muy superiores a los de sectores como la industria, el consumo masivo o la energía.

Esa ventaja competitiva explica por qué gigantes como Alphabet, Microsoft, Apple o Meta siguen ampliando la distancia respecto del resto del mercado incluso después de haber alcanzado una escala global.

El ranking que domina las carteras de Cedear

Para los inversores argentinos hay otra lectura relevante.

Gran parte de las empresas que encabezan el ranking también integran las carteras recomendadas por bancos de inversión y brokers internacionales y, además, se encuentran entre los Cedear más negociados del mercado local.

Dentro del Top 10 aparecen:

Alphabet.

Microsoft.

Apple.

Nvidia.

Amazon.

Meta Platforms.

TSMC.

Berkshire Hathaway.

JP Morgan Chase.

Así se podría concluir que las compañías que concentran las mayores ganancias del mundo son, al mismo tiempo, algunas de las favoritas de quienes buscan exposición internacional desde la Argentina.

Las financieras: una máquina de generar utilidades

Después del sector tecnológico, el segundo gran protagonista del ranking es el financiero.

En total, tecnología y finanzas representan más de dos tercios de las 30 empresas más rentables del planeta, mostrando hasta qué punto las ganancias corporativas se concentran en esos dos sectores.

El mejor ubicado es Berkshire Hathaway, con u$s 72.500 millones de beneficios, seguido por JP Morgan Chase, que obtuvo u$s 58.600 millones.

Pero el ranking también deja otra conclusión menos evidente y es que el enorme peso que siguen teniendo los bancos chinos.

ICBC aparece en el puesto 13 con u$s 51.300 millones de ganancias, seguido por China Construction Bank (u$s 48.200 millones), Agricultural Bank of China (u$s 39.200 millones) y Bank of China (u$s 34.500 millones).

A ellos se suma Bank of America, con u$s 31.800 millones, confirmando que el negocio bancario continúa siendo uno de los mayores generadores de rentabilidad a escala global.

No todo es tecnología

Aunque las tecnológicas dominan ampliamente el ranking, algunos sectores tradicionales siguen mostrando compañías con una enorme capacidad para generar caja.

En energía, Saudi Aramco volvió a ubicarse como la empresa no tecnológica más rentable del mundo, con u$s 99.300 millones de ganancias, casi cuatro veces más que ExxonMobil (u$s 25.300 millones) y muy por encima de PetroChina, que también integra el Top 30.

En consumo, Amazon volvió a sacar ventaja sobre Walmart. Mientras la empresa fundada por Jeff Bezos obtuvo u$s 90.800 millones de beneficios, la cadena minorista ganó alrededor de u$s 22.000 millones.

La diferencia se explica por el creciente peso de sus negocios de mayor margen, especialmente Amazon Web Services (AWS), la publicidad digital y los servicios por suscripción.

El ranking también deja espacio para otras excepciones. Toyota Motor figura como la automotriz más rentable del mundo, con u$s 25.500 millones, mientras que Eli Lilly se consolida como la farmacéutica con mayores beneficios, al registrar u$s 25.300 millones.

Qué puede aprender un inversor argentino

Más allá de las posiciones individuales, el ranking deja una enseñanza importante para quienes construyen una cartera de largo plazo.

Las ganancias corporativas están cada vez más concentradas en compañías capaces de liderar tendencias estructurales como la inteligencia artificial, la computación en la nube, los semiconductores y la digitalización de la economía.

Eso ayuda a explicar por qué, incluso después de años de fuertes subas bursátiles, muchas de estas empresas continúan ocupando un lugar central en las recomendaciones de Wall Street y en las carteras de Cedear de los inversores argentinos.