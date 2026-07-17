Uber, la empresa estadounidense líder en movilidad, anunció que invertirá u$s 500 millones durante los próximos años.

El dato fue adelantado Andrew McDonald, CEO de Uber, en un encuentro con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Reafirmó que “Argentina es uno de los mercados más dinámico, y nuestra convicción que seguirá creciendo aún más fuerte”, destacó.

Atención conductores de Uber o Didi | Habrá multas de hasta 60,000 pesos para quienes no porten este documento (foto: archivo).

“Como parte de nuestro crecimiento con la compra de Delivery Hero (la dueña de Pedidos Ya), estamos construyendo a largo plazo en Argentina a través de u$s 500 millones a lo largo de los próximos tres años, junto con el compromiso que anunciamos en marzo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anunciado un marzo que la compañía estadounidense Uber iba a una inversión de u$s 500 millones en la Argentina, lo que fue ratificado por la plataforma de movilidad.

En ese momento, el anuncio fue luego de una reunión de Caputo y José Luis Daza con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.

“Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo u$s 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar” expresó Dara Khosrowshahi.

Dara Khosrowshahi reemplazó a Kalanick como CEO de Uber.

Desde Uber detallaron que la plataforma está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina. Más de 20 millones de personas han viajado con Uber en el país y más de un millón ha generado ganancias a través de la app.

Con el relanzamiento de Uber Eats, combinando movilidad y delivery a escala en un mismo ecosistema tecnológico, Uber ofrecerá una plataforma integrada a sus usuarios.

“Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app para moverse por el país”, afirmó Eli Frias, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Uber viene ofreciendo un servicio de suscripciones con membresía llamado Uber One, que ofrece beneficios y upgrades a sus suscriptores.