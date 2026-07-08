Se termina la espera: amplían el recorrido de un tren clave para estudiantes.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio un nuevo paso para avanzar con la tercera etapa de ampliación del Tren Universitario, una iniciativa que pretende extender el servicio hasta la localidad de Los Hornos. De concretarse, el proyecto permitirá fortalecer la movilidad de estudiantes, trabajadores y vecinos que utilizan este medio de transporte.

El impulso a la obra quedó reflejado en una reunión entre el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. Durante el encuentro también participaron representantes de una empresa internacional especializada en tecnología ferroviaria y sistemas de seguridad, que aportará respaldo técnico al desarrollo de la propuesta.

Cómo será el nuevo recorrido del Tren Universitario

La ampliación contempla prolongar el trazado desde la actual cabecera ubicada en el Hospital San Juan de Dios hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, en la intersección de las calles 137 y 52, en Los Hornos. Con esta extensión, el servicio llegará a una de las áreas con mayor cantidad de habitantes del partido de La Plata.

La ampliación del Tren Universitario busca convertirse en una herramienta clave para mejorar la conectividad de la región en los próximos años (Fuente: Universidad de La Plata). Manuel Andia

El proyecto fue diseñado por la propia universidad con la intención de mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad. Además de facilitar los traslados de la comunidad académica, la iniciativa apunta a ofrecer una alternativa de transporte para el resto de los vecinos, reduciendo tiempos de viaje y fortaleciendo la integración urbana.

El proyecto busca transformar la movilidad en La Plata

Desde la UNLP remarcaron que continúan las gestiones con las autoridades de Ferrocarriles Argentinos para avanzar en la definición del recorrido definitivo y cumplir con las etapas necesarias antes del inicio de las obras. Las mesas de trabajo siguen activas con el objetivo de consolidar los aspectos técnicos y operativos del plan.

Al referirse al alcance de la iniciativa, Fernando Tauber sostuvo que “nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad”. La ampliación del Tren Universitario forma parte de esa estrategia y busca convertirse en una herramienta clave para mejorar la conectividad de la región en los próximos años.