Las recetas saludables son cada vez más populares entre quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. En ese contexto, existe un budín de nueces y almendras que no lleva harina ni azúcar y se destaca por su preparación simple y rápida.
Esta opción dulce es ideal para el desayuno, la merienda o para acompañar un café. Su textura húmeda y su sabor intenso lo convierten en una alternativa perfecta para disfrutar sin culpas.
Al estar elaborado con frutos secos, aporta grasas saludables y genera mayor saciedad. Además, se adapta muy bien a planes de alimentación bajos en carbohidratos.
Una receta saludable y fácil de hacer en casa
Este budín se caracteriza por su practicidad ya que no requiere batidora ni técnicas complejas, lo que lo vuelve accesible incluso para quienes no suelen cocinar.
El dulzor proviene de un endulzante natural apto para cocción. De esta manera, se evita el uso de azúcar refinada sin perder sabor ni textura.
Otra ventaja es su versatilidad debido a que puede consumirse solo o acompañado con yogur natural, frutas frescas o cremas untables saludables.
Ingredientes con cantidades exactas
- 3 huevos
- 100 g de nueces picadas
- 150 g de almendras molidas
- 80 g de endulzante natural apto cocción
- 60 ml de aceite neutro o aceite de coco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
De forma opcional, se puede agregar ralladura de limón, naranja o una pizca de canela para realzar el sabor.
Paso a paso para preparar el budín sin harina ni azúcar
- Paso 1: colocar los huevos en un bowl amplio y batir hasta lograr una mezcla uniforme y ligeramente espumosa.
- Paso 2: agregar el aceite de forma gradual junto con la esencia de vainilla, mezclando para integrar bien.
- Paso 3: incorporar el endulzante natural y continuar mezclando hasta que quede bien disuelto.
- Paso 4: sumar las almendras molidas en partes, integrando con movimientos parejos.
- Paso 5: agregar las nueces picadas y mezclar suavemente para distribuirlas de manera uniforme.
- Paso 6: incorporar el polvo de hornear y mezclar con movimientos envolventes.
- Paso 7: volcar la preparación en un molde previamente aceitado levemente y emparejar la superficie.
- Paso 8: llevar a horno moderado y cocinar durante 25 a 30 minutos, hasta que esté firme.
Por su parte, a este tipo de budines saludables se les puede agregar otro tipo de frutos secos e incluso pasas de uva para realzar su sabor y humedad durante la cocción.