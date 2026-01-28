Cada vez más personas buscan alternativas de pan casero que sean livianas, rápidas de preparar y que no incluyan harinas. Entre las opciones que más popularidad ganó en los últimos años se encuentra el llamado pan de nube, una receta simple y versátil que sorprende por su textura suave y aireada, característica que le da su nombre.

Esta preparación, conocida internacionalmente como cloud bread, se convirtió en una aliada para quienes siguen planes alimentarios bajos en carbohidratos y también para quienes no pueden consumir gluten.

Su base de huevos y queso crema aporta proteínas y grasas saludables, y se cocina en pocos minutos, lo que lo vuelve ideal para desayunos, meriendas o acompañamientos rápidos.

Una de las ventajas más comentadas es que no requiere horno: basta con utilizar una sartén y unos pocos ingredientes para obtener porciones doradas y esponjosas. Lo ideal es trabajar con utensilios que eviten que la mezcla se adhiera, lo que facilita el proceso.

Ingredientes necesarios para la preparación

Para preparar un pan de nube básico se necesita:

2 huevos

2 cucharadas de queso crema

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

Cómo prepararlo paso a paso

En primer lugar, separar claras y yemas, colocar cada parte en recipientes distintos. Las claras deben quedar en un bowl limpio para que monten correctamente.

Luego, mezclar las yemas con el queso crema, el polvo de hornear y la sal hasta obtener una preparación pareja. Batir las claras a punto firme, cuanto más aire incorporen, más esponjoso será el pan.

Tras terminar los pasos anteriores, unificar las mezclas, sumar las claras montadas a la preparación de yemas con movimientos envolventes para no perder volumen.

Para la cocción

Primero, calentar la sartén a fuego medio. En segundo lugar, formar pequeños discos con la mezcla y cocinarlos dos o tres minutos por lado, hasta que tomen color dorado. Luego, dejarlos enfriar.

Las superficies de buena calidad, como la línea Olive de Hudson, ayudan a lograr una cocción pareja sin añadir demasiada materia grasa. El resultado es un pan liviano, flexible y perfecto para combinar con opciones dulces o saladas.