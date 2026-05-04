El recalentar una porción de pizza puede parecer simple, pero a menudo la masa termina gomosa, los bordes demasiado duros o el queso pierde su textura original. Aunque el microondas y el horno suelen ser las opciones más habituales, varios cocineros profesionales coinciden en que existe un método más rápido, eficiente y con mejores resultados. La ténica ideal combina calor directo y vapor, permitiendo que la base recupere su crocante natural mientras la parte superior se calienta sin secarse. Se trata de un procedimiento fácil, económico y que no requiere equipamiento especial: solo una buena sartén con tapa.El método que recomiendan los expertos Según especialistas en cocina, la mejor forma de recalentar una porción del día anterior es hacerlo sobre el fuego, utilizando una sartén antiadherente. Este enfoque, muy usado en cocinas profesionales, devuelve a la pizza una textura sorprendentemente similar a la original. Incluso algunos cocineros sugieren utilizar sartenes de aluminio con revestimiento resistente, porque distribuyen mejor el calor y evitan que la masa se adhiera. Las líneas modernas, como el juego de Hudson diseño verde oliva, con 26 cm de diámetro y 1.8 L de capacidad, permiten calentar la base con mayor precisión y mantenerla crocante sin esfuerzo. Quienes deseen adquirir este producto puede hacerlo directamente desde el sitio web de la marca. Los cocineros lo explican que el microondas calienta desde adentro, atrapando humedad en la masa y dejándola blanda o gomosa. Por su parte, el horno seca la pizza, especialmente los bordes, que se endurecen con facilidad. La sartén, en cambio, aporta calor directo a la base (lo que la vuelve crocante) y el vapor creado bajo la tapa derrite el queso sin resecar. Esta combinación replica, en pequeña escala, el ambiente húmedo y caliente de un horno profesional para pizza.