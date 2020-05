Delivery y take away: qué significa, que es y cómo pedir comida desde hoy: qué restaurantes, verdulerías y kioscos están habilitados en Buenos Aires A las pocas semanas del inicio de la cuarentena por coronavirus comenzó a funcionar el delivery de restaurantes y bares vía aplicaciones de entrega. Algunos restaurantes y bares empezaron con el formato take away (para llevar) en su radio de cercanía. Ahora se publicó el decreto que habilita oficialmente esa práctica. Qué locales de comida están habilitados para el take away y delivery