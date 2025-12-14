En esta noticia
Este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4353 - El Barco
|1°
|4353
|11°
|8315
|2°
|8117
|12°
|7558
|3°
|3581
|13°
|9215
|4°
|6284
|14°
|6566
|5°
|2470
|15°
|9153
|6°
|1233
|16°
|4655
|7°
|2757
|17°
|2875
|8°
|9531
|18°
|9367
|9°
|6571
|19°
|4470
|10°
|4850
|20°
|5645
¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos a lo largo de ella. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, así como la necesidad de adaptarse a los cambios.
Además, el barco en los sueños puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco y su entorno, puede indicar la estabilidad emocional o la turbulencia en la vida del soñador.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.