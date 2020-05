Dónde comprar frutas, verduras y carnes online: los restaurantes ahora hacen delivery de comida y productos frescos

Salir a comer, es por ahora, una costumbre imposible de cumplir. Pero mientras la cuarentena se extiende en la lucha contra el coronavirus y complica cada vez más al rubro gastronómico, los chefs dan pelea y apuestan toda su creatividad no sólo para crear platos que puedan entregarse vía delivery, sino que ahora también, transforman los locales en mercados, almacenes de venta directa y productos listos para cocinar en casa. Porque si hay algo que conoce el sector gastronómico, y más en Argentina, es de resiliencia y adaptación.

De restaurantes y parrillas a mercados

1 - LA CARNICERÍA

Ubicado a solo dos cuadras de Plaza Italia (Thames 2317), con ocho mesas y una barra, La Carnicería es conocida por animarse a evolucionar en el concepto de parrilla con nuevos métodos de cocción, solo carnes de pastura y propuestas osadas a la medida de turistas y curiosos a cargo de Germán Sitz y Pedro Peña, socios también en Chori y Niño Gordo. Por eso quizás, frente a la incertidumbre de estos tiempos, optaron por volver a evolucionar, esta vez para convertirse en un mercado de productos.

“Para seguir manteniendo la actividad nos trasformamos. Sumamos al delivery de los platos de la carta, una propuesta de Mercado. Comercializamos desde verduras orgánicas de La Anunciación, tomates reliquia, cortes de carne de pastura de nuestros campos, panes de Atelier La Fuerza, chorizos de cerdo, salchichas de cordero (todo casero), provoleta ahumada y una carta de vinos de nuestra Cava, con precios por debajo de una vinoteca", relata Germán Sitz. Los productos se pueden adquirir en el local y también a través del delivery, con el producto empacado al vacio", agrega. Los pedidos son por teléfono al 2071-7199 o por Whatsapp al 11-3678-1923.

2 - BESTIA

Bestia, el restaurante de carnes y ahumados ubicado en el Bajo San Isidro (Primera Junta 702), tomó una desición similar. “Debido a la situación reinante, tuvimos que reinventar el modelo de negocio, ya que no quedaba otra alternativa para seguir abiertos. Por tal motivo, y contando con nuestra materia prima, decidimos transformalo en un espacio de venta al publico (take away) con productos listos para comer, productos congelados (todo envasado al vacío) y variedades de conservas, con el diferencial que todo se produce en Bestia", relata Ignacio Trotta, chef y socio de Alex Luchetti y Alejandro Feraud en Bestia. "Vendemos carne cocida, envasada al vacío congelada, para que el cliente, mediante un proceso de cocción en agua hirviendo, tenga el plato listo para servir en la mesa. También nuestros cortes de carne especiales congeladas y envasadas al vacío, poder guardalas en el freezer y cocinarla cuando gusten", agrega.

Los pedidos se toman por teléfono al (+5411) 4743-1141 y entre los productos que comercializan hay: carne madurada en piezas de aproximadamente un kilo como T-Bone ; bife de chorizo, Ojo de bife; chorizos caseros, panes al vapor, frascos de chimichurri, hamburguesas dry Age, patés, aderezo de queso azul y cebolla caramelizada; mermeladas frutos rojos; una selección de charquteria compuesta por tablas de fiambres en distinto gramaje (pato, bresaola, carne vacuna al pimentón,etc.) variedad de encurtidos en frasco (pickles, chiles y ajíes en vinagre), quesos estacionados, empanadas congeladas para hornear. "En cuanto al futuro de la gastronomia, puedo decir que es muy incierto, vivimos día a día adaptandonos a las necesidades de nuestros clientes, dentro de nuestras posibilidades, para poder mantener un desarrollo hecho con mucho trabajo y preservando la salud y los puestos de trabajo", concluye Trotta.

3 - ALO'S

Alo’s, el bistró de cocina estacional de Alejandro Féraud en San Isidro, también optó por continuar llevando a mesa de sus clientes y amigos su propuesta de alta cocina por medio del “Mercado de Alo’s”, con los productos que utilizan en el “detrás de escena” de este renombrado espacio culinario. Entre llos productos hay ingredientes y preparaciones de calidad, como pasta seca de primera línea, salsas caseras (pesto y tomates secos), conservas artesanales (de berenjena o zapallo en almíbar), quesos (toscano de cabra, patagonzola, parmesano reggiano), verduras y frutas de estación (kale, boñato, ciruela, pera, tomate reliquia), panadería (focaccias, pebetes, pecan pie, biscottis), chips de banana, garrapiñadas de maní, granola.

Para complementar la oferta, también hay una selección de vinos de reconocidas bodegas y productores boutique, ideales para acompañar de platos dulces y salados. Los productos podrán ser adquiridos a través de pedidos vía telefónica (Tel.:+54 (011) 4737-0248 / 4737-1246) entre las 10 y las 17 hs, mientras que su entrega correrá por cuenta del cliente, quién podrá elegir retirarlo por alguna plataforma de entrega o pasar a buscarlo por Avenida Alte. Blanco Encalada 2120 o Boulogne Sur Mer 1609.

4 - VILLEGAS

Villegas, el tradicional restaurante de carnes de Puerto Madero, además de su servicio de delivery, instaló en su salón ubicado en Alicia M. De Justo 1050, un mercado que vende conservas, sal marina, dulces caseros, aderezos, vinos de carta a precio inferior a vinotecas, cortes de carnes de pastura congelados, chorizos caseros, empanadas congeladas de carne, pastas caseras ( Sorrentinos, fetuccinis, ravioles, etc.), pollo y berenjenas al escabeche (estas últimas sin vinagre), tomates rehidratados, Chimichurri, Salsa Criolla y Pesto Genovés entre otros. “La situación actual nos impactó de manera imprevista, ya que nuestro principal cliente era el turista buscando nuestros platos tradicionales. Esta iniciativa nace de poder generar un diferencial en la propuesta de la amplia oferta de delivery, para que el cliente local pueda adquirir productos ad hoc, para poder tener a su alcance, la misma experiencia que vivían en Villegas”

5 - CANTA EL GALLO

Ubicado en el Centro Comercial de Nordelta en la Zona Norte, la parrilla Canta el Gallo brinda delivery de platos de su carta pero también sumó la venta directa de piezas de carne de primera calidad para cocinar en casa: Bife de costilla, Tbone (bife con lomo), Ojo de bife, Bife de chorizo, Entraña, Colita de cuadril, Picanha, Milanesa congelada, Suprema congelada, Chorizo, Chorizo ahumado. A estas alternativas, agregan también la venta de Carbón bolsa -8kg- ($250) y carbón bolsa -4kg- ($150).

Para consultar los precios de las opciones de carnicería y hacer pedidos, los clientes podrán hacerlo vía telefónica (4871-8858 | 11-3112-8746) de lunes a lunes entre las 12 y las 23 hs, mientras que las entregas se realizarán a través de delivery propio, sin costo adicional.

Despensas y almacenes gourmet

6- SÍ PASTRÓN

"La pandemia cambió el paradigma. Ya no podemos salir a comer, no podemos ir a los restaurantes que tanto nos gustan. Pero ¿por qué privarnos por completo de semejante placer? Apenas comenzó todo esto, eran mediados de Marzo y nos la vimos venir, comenzamos a virar la propuesta", cuenta Sebastian Montero Horiansky, uno de los socios de Sí Pastrón. "La idea, ya hoy instalada, fue que pudieran desde cada hogar seguir disfrutando de nuestros platos y hasta pudieran incluso, hacerlos a gusto y piacere. Fue así que surgió el concepto de la despensa, en donde podes comprar todo lo que producimos para armar tu plato en casa o si estas con fiaca, pedirlo hecho. Decidimos entonces sumar toda nuestra mise en place y productos a la carta”, agrega.

Dentro del listado de productos a la venta -todos envasados al vacío y con el correspondiente instructivo de cómo regenerarlo en casa-, hay pastron feteado o en piezas, costillar de pastrón, corned beef, jamón de pastrón, queso gruyere, pickles de pepino, zanahoria y cebolla, coleslaw Mostaza (elaborada por ellos), chucrut de repollo morado y blanco, cremoso de garbanzos, relleno para falafel, panes de leche, baguels y ciabatas. También hay empanadas de pastron o solo el relleno (para armar en casa), croquetas de pastrón y sorrentinos de pastrón Milanesas de pastrón.

"Todos viene congelado para que las puedas guardar en el freezer y comer cuando quieras. Ahora que ya empezaron los primeros fríos sumamos el pastel de papa de pastrón y la Lasagna que eran un éxito cada vez que los proponíamos en los almuerzos.También de comercializamos vinos a precios especiales", concluye Montero Horiansky. Los pedidos se toman +54 11 4775 9311 / +54 11 58480252 WhatsApp y hay envíos o posibilidad de buscarlo por Arévalo 1502, Palermo.

7 - EL PREFERIDO

"Volvimos a trabajar el lunes 13 de abril con equipo reducido y con una serie de capacitaciones previas en protocolos sanitarios. El Preferido de Palermo está desde 1952 en la esquina rosada, allí estuvo el mítico almacén y bodegón que Borges cita en sus poemas, por eos decidimos volver a ser almacén y fiambrería, pero con nuestros embutidos artesanales, elaborados por nosotros y estacionados en nuestra cava. También vendemos pickles y conservas que elaboramos a partir de verduras de cultivos propios", explica el chef de El Preferido Guido Tassi. "La oferta de bebidas también tiene la impronta de bodegón con vinos, vermuts y sidras. Todo como marca la historia, pero aggiornado, con producto de temporada y de extrema calidad”, concluye Tassi. Los pedidos se realizan por WhatsApp al +54911.6815.2056 y pueden retirarse por Jorge Luis Borges 2108 o delivery.

8 - FAYER BUENOS AIRES

Fayer Buenos Aires ofrece, además de sus platos por delivery, los productos e ingredientes de sus icónicas recetas para poder preparar en casa platos de la tradicional cocina israelí. Por medio de su servicio de entregas a domicilio, se pueden adquirir garbanzos de la provincia de Salta, tahina marca Fayer, cous cous marroquí, salsas y conservas caseras, mezclas de especias de fabricación propia y mucho más. Además, el restaurante prepara una variedad de panes artesanales israelíes –pita, bagel de Jerusalén y jalá– y preparaciones sin cocción, como el clásico falafel, las croquetas de pastrón y la salchicha de cordero. También sumaron a la venta vinos de renombradas bodegas, como Catena Zapata y Mendel.

Los productos se pueden solicitar de lunes a domingos entre las 12 y las 20 hs por teléfono 4774-3313, vía WhatsApp al +54 9 11 5404-0800 o por correo a pedidos@fayer.com.ar. Las entregas a domicilio se realizan tomando en cuenta las medidas de seguridad e higienización establecidas, a fin de proteger la salud del equipo de trabajo y la del cliente.

9 - LA PANADERÍA DE PABLO

“Pensamos en un almacén para La Panadería de Pablo que fue como volver a nuestra identidad inicial de San Telmo. Teníamos pensado ese formato desde el inicio porque La Panadería siempre tuve ese espíritu de vender cosas simples, de espíritu artesanal para todos", explica Guadalupe García Mosqueda, socia del lugar que arrancó en San Telmo y hoy tiene sede en Olivos. "De esta manera, con el expertise de un cocinero como Pablo Massey, seleccionamos productos esenciales como aceite de oliva, harina, aceituna, huevos y mermeladas para que la gente pueda llevar a su casa”, agrega. Se pueden realizar pedidos al 54 11 35830439 o pasar por el local ubicado en Corrientes 421, Olivos.

10 - B-FRESH

El restaurante especializado en alimentos sanos y equilibrados nutricionalmente, B- Fresh ofrece ahora para delivery su amplia variedad de productos de almacén de elaboración propia. Las opciones disponibles son ideales para innovar en la cocina en tiempos de cuarentena y, al mismo tiempo, nutrir al organismo con recetas saludables y utilizan envases de vidrio y packaging biodegradable y compostable elaborado a base de maíz y caña de azúcar.

Entre las opciones se destacan las leches vegetales (de almendra, coco, castañas de caju, avellanas o semillas de zapallo), café orgánico de especialidad en grano molido, chucrut, pepinillos, verduras y frutas orgánicas, frutos secos, especias, semillas, granola proteica de avena crocante, avena gluten free de quinoa, waffles de claras de huevo pastoril y avena, panes de masa madre integral o de centeno, panes gluten free de almendra y arroz. También bebidas elaboradas, como jugos prensados en frío, jugos naturales, jugos proteicos y Cold Brew coffee. Los pedidos se pueden hacer todos los días de 10 a 19:30hs vía whatsapp al 1550407816 y los envíos se realizan dentro de CABA y zonas aledañas. Dirección: Cerviño 3542, Palermo Chico. Teléfono para delivery: 1150407816

11 - LO DE JESÚS Y LA MALBEQUERÍA

Lo de Jesús y La Malbequería lanzaron su delivery con una carta repensada por el chef Agustín Brañas para disfrutar de los mejores cortes de carne a las brasas con sus tradicionales guarniciones. Pero además, para los que quieran cocinar en casa, esta emblemática parrilla porteña lanza la venta bajo esta misma modalidad de diferentes cortes de carnes maduradas, envasadas al vacío y marinadas. Listas para cocinar en casa a la parrilla, horno, plancha o braseadas. Acompañan también con un delivery de vinos a la carta con un 30% de descuento, sumando unos combos imperdibles pensados especialmente por su equipo de sommeliers.

El delivery propio funciona todos los días de 11 a 15hs y de 19 a 23hs, y llegan a los barrios de Palermo, Villa Crespo, Colegiales, Belgrano y Recoleta. Próximamente estarán disponibles en la plataforma Rappi. Teléfonos: 4832-6011 y WhatsApp: 1134477086

De restaurantes italianos a casas de pastas

12 - LA LOCANDA

La Locanda, el rincón italiano de Recoleta comandado por el chef Daniele Pinna, ofrece opciones para los amantes de la cocina 100% italiana tanto en su servicio de delivery de sus clásicos platos, como en la venta de pastas frescas en cajas de dos porciones, tales como Rigatoni ($370), Gnocchetti ($370), Fetuccine ($370), Taggliolini ($370), Spaguetti ($370), Ravioli di zucca -ravioles rellenos de calabaza- ($500), Canasti di gorgonzola -raviol de ricota y gorgonzola- ($500), Gnocchi di patate -ñoquis rellenos de ricota y muzarella- ($500) y Agnolotti di verdura ($500). Además, ofrece diversas salsas al gusto del comensal para lograr una experiencia italiana completa, en casa.

Los pedidos se recibirán vía telefónica y las entregas se realizarán a través de las aplicaciones Rappi y Glovo, de manera personal. Pedidos vía Whatsapp al +54 9 11 2458-2506

13 - L' ADESSO RISTORANTE

Para disfrutar de la gastronomía italiana que ofrece L’adesso Ristorante en casa, su dueño y chef, Leonardo Fumarola, estrenó un servicio de envíos a domicilio con variedad de opciones: platos elaborados, pastas para cocinar en casa, salsas caseras y viandas envasadas al vacío. Quienes deseen cocinar en casa pueden ordenar pasta fresca: tagliolini, tonnarelli o fettuccine (dos raciones por $150) y salsas caseras para acompañar: bolognese ($280), pesto ($250), 4 quesos ($280), pomodoro y albahaca ($250) y amatriciana ($280).

L’adesso también ofrece la posibilidad de solicitar su pedido envasado al vacío, listo para calentar cuando se desee consumir, en porciones para dos personas: albóndigas con salsa de tomate ($400), lasagna emiliana ($400), parmigiana ($400) y pescado del día con langostinos papas y tomate ($450). Se recomienda realizar pedidos con antelación por teléfono al número 11-20777748. Las entregas se realizan de lunes a domingo desde las 19 hasta las 23 hs, con un 10 % de descuento para quienes abonen en efectivo.

14 - TRATTORIA OLIVETTI

El clásico restaurante italiano, reconocido por sus pastas hechas a mano, con la utilización de productos orgánicos de estación, se reinventó nuevamente a través de una modalidad que realizaba años atrás: la venta de pasta seca y salsa de tomate orgánico de La Pebeta (restaurante, almacén, granja y huerta orgánica en Los Cardales).

"Volvimos a una tradición, que realizabamos años atrás, pero tuvimos que discontinuarla debido a la demanda que tenía el restaurante. A partir del cierre de los comercios, comenzamos a ofrecer un servicio de delivery de platos terminados y de productos seleccionados y platos para hacer en casa", explican desde Trattoria Olivetti. "Esta vuelta es resultado de la caida totales de las ventas y a partir de ello, tuvimos que reiventar el negocio, bajo las normas de higiene y las reglamentaciones vigentes, con la participación de un grupo reducido de empleados para evitar que salgan de sus casas, ya que en este momento la salud es lo principal, pero en el corto plazo, somos conscientes que a través de un estricto cuidado, vamos a cuidarnos, cuidar a nuestros clientes y a las fuentes de trabajo”, agregan.

Entre sus productos a la venta se destacan: pasta fresca, pastas rellenas hechas a mano, gnocchi, lasagna, salsas (pomodoro, matriciana, diversos ragu), panes de masa madre, quesos artesanales, vino nacionales e importados, aceite de Oliva Extra Virgen y patisserie (cantucci, budines, tortas, cookies).Todos los sábados ofrecen una porchetta casera de campo, al horno de leña. Los pedidos de pueden realizar vía whatsapp: +54911.3538.4880 y abonarlos @mercadopago.arg y retirarlos a través de Rappi Argentina y Pedidos Ya.

15 - MONTI

Monti el bar de pastas de Boedo también desarrolló una estrategia comercial para salir adelante en tiempos de cuarentena. “La situación de la cuarentena nos planteaba dos alternativas: paralizarnos y esperar mientras corrían riesgo los puestos de trabajo, o analizar el contexto y adaptarnos”, comentó Carlos Cejas, uno de los fundadores de la marca. Fue así que lanzaron la opción de delivery de los platos elaborados de su menú - sus clásicos Mac & Chees, Fusiles, Caseritos rellenos, etc.- y la posibilidad de que los clientes puedan crear los propios en su hogar, acercándole pastas frescas y salsas listas para calentar y combinar. “Las pastas de Monti son ricas, de autor, de calidad y buen precio. Están hechas con pasión; la misma que estamos poniendo estos días para cumplir con nuestros empleados, nuestros proveedores y para que cada producto llegue fresco a casa en este momento tan difícil”, concluye Federico Giuliano, el otro socio de la compañía.

Además del servicio puerta a puerta a través de la Apps, Monti suma un teléfono particular -49317008 - para recibir pedidos de personas que viven más lejos o no tienen acceso a las plataformas.

Packs de productos para cocinar en casa

16 - MOSHU & JORNAL

Moshu & Jornal continúan ofreciendo creativas propuestas para llevar lo mejor de su gastronomía a los hogares de sus clientes. Ahora, presentaron sus nuevos packs con diversos productos listos para cocinar, congelar o consumir. Para las mañanas y tardes se ofrece el Pack Desayuno Natural ($395), que incluye granola casera de 250gr (frutos secos, miel, avena) y yogur artesanal de 450ml; el Pack Mega Scones ($950) en su versión dulce o de queso, que se ofrecen congelados para hornear directamente; y el Pack Alfajores ($195) con todo lo necesario para armar 10 alfajores de maicena con dulce de leche y coco.

Para los almuerzos o cenas, ofrecen el Pack Tagliatelle ($795) que trae pasta casera cortada a cuchillo con salsa pomodoro, se presenta congelado y rinde para cuatro personas; el Pack Roll, con 4 rolls listos para congelar o cocinar, en dos variedades: de pollo asado con queso tybo, morrón asado, queso azul y tomates asados ($995), o el veggie de berenjenas con cebolla morada asada, queso tybo y zanahorias ahumadas ($890); y el Trío de Sopas con tostaditas de masa madre ($570), en tres variedades: de arvejas con cebolla, ajo, puerro, choclo quemado, crema, zucchini y jengibre, de choclo con morrón, cebolla, ajo, albahaca, cilantro, almendras tostadas y crema y de Zapallo cabutia, zanahorias ahumadas, pesto de albahaca, crema, cebolla y ajo.

Además, todos los días hornean panes de 500gr de masa madre en las variedades Integral Muesli ($155), Hogaza Integral ($150) y Hogaza Blanco ($145). Como complemento, tienen a disposición de sus clientes una selección de exclusivos vinos para maridar todo tipo de preparaciones. Los pedidos se pueden realizar a través de un sistema de delivery propio al WhatsApp al 11 4407 7125, por Rappi y por la mensajería de Glovo, en el horario de 09:30 a 23 horas.

17 - TOMASSO PIZZERÍA



Con motivo del aislamiento preventivo, social y obligatorio, la casa de pizzas artesanales Tomasso implementó temporalmente la modalidad “Te lo llevo a casa”: un servicio de delivery propio para vecinos de sus más de 40 sucursales. Ahora, ofrecen pizzas congeladas de mozzarella (1x$170 o 3x$450), ideales para guardar y cocinar en casa, sumando toppings a gusto. También cuentan con empanadas congeladas (6 unidades a $144) en diez sabores: carne picante, cebolla y queso, humita, margarita, jamón y queso, roquefort, pollo, verdura, calabaza y carne.

Los precios publicados son válidos para las entregas por delivery propio a través de WhatsApp al local más cercano (www.tomassopizzas.com.ar/locales). Para más información de ésta y otras novedades, ingresar a su cuenta de Instagram @tomassopizzasok.