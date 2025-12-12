Mercado Libre refuerza su apuesta por el fútbol argentino- Un mes y medio después de anunciar que sería patrocinante de los torneos de AFA, el gigante del comercio electrónico comunicó hoy que se convertirá en sponsor de Estudiantes de La Plata.

Para la compañía, el acuerdo con Estudiantes combina visibilidad, identidad y proyección internacional. “Queremos ser parte de la energía que el club y sus hinchas generan y seguir apostando por la pasión del fútbol en toda la región, tal como hacemos en la Copa Conmebol Libertadores, la Copa Conmebol Sudamericana y a partir del año que viene con el torneo local”, explicó Juan Lavista, vicepresidente de Marketing de Mercado Libre, durante la presentación del convenio.

El club platense aparece como una plataforma estratégica dentro de esa lógica. No solo por su historia y competitividad deportiva, sino también por su perfil institucional, su base de socios y su proyección nacional. En Mercado Libre destacan que la elección del Pincha se inscribe en una búsqueda más amplia: evitar quedar atados exclusivamente a grandes camisetas porteñas y construir una presencia más representativa del país.

Tierra de doctores, brujas y campeones del mundo.

Mercado Libre, nuevo sponsor de @EdelpOficial.



Lo mejor está llegando. pic.twitter.com/JtACfHFS7c — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) December 12, 2025

El sponsoreo de Estudiantes se da en un contexto de fuerte expansión del negocio de Mercado Libre. En 2024, la compañía registró el mejor balance de su historia, con ingresos por u$s 20.777 millones y una ganancia neta de u$s 1911 millones. En la Argentina, su mercado de origen, movió u$s 3818 millones.

Una marca en expansión

En los primeros nueve meses del año, la compañía facturó u$s 13.307 millones y obtuvo un beneficio neto de u$s 2058 millones. El país aportó u$s 2385 millones y se consolidó como el tercer mercado en relevancia, detrás de Brasil (u$s 7353 millones) y México (u$s 3000 millones).

El acuerdo con Estudiantes no se limita a la incorporación del logo de Mercado Libre en la indumentaria del plantel profesional masculino. Además, la compañía sumará presencia de marca en el Estadio UNO y activaciones de marketing para hinchas y socios del club que se desarrollarán a lo largo de la temporada.

El gigante del comercio electrónico tendrá presencia en la camiseta del Pincha

“Es un honor que Estudiantes y Mercado Libre puedan unir fuerzas y transitar un camino de mejora continua conjunta. Sabemos lo que significa Mercado Libre a nivel regional, que nos acompañe es un placer y entendemos que nosotros también tenemos mucho para aportar desde nuestro lugar en cuanto a nuestra imagen, a nuestra identidad y que juntas, sin ninguna duda, se potenciarán.” afirmó Martín Gorostegui, Vicepresidente Club Estudiantes de La Plata.

El desembarco en Estudiantes se complementa con la reciente firma del acuerdo con la AFA para convertirse en sponsor de los campeonatos de Primera División a partir de la temporada 2026. Ese convenio, que se extenderá también durante 2027, desplazará a Betano como main sponsor del torneo y le permitirá a Mercado Libre tener presencia sostenida durante gran parte del año, en un ecosistema que, según datos de la AFA, moviliza a unos 10 millones de personas por mes en el plano digital.

Clubes, liga y masividad

Sin embargo, desde la compañía subrayan que los acuerdos con clubes siguen siendo una pieza central de la estrategia. A nivel global, Mercado Libre destina cerca del 11% de su facturación a ventas y marketing. En los primeros nueve meses del año, esa inversión alcanzó u$s 2183 millones, frente a u$s 1555 millones en igual período del año anterior. Ese presupuesto incluye desde patrocinios deportivos —como la Conmebol, el equipo Alpine de Fórmula 1 o Franco Colapinto— hasta recitales y grandes eventos.